Projektledare inom VVS till Regionfastigheter i Lund
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2026-07-27
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Vill du bidra med dina ledaregenskaper, ditt tekniska kunnande och din goda prioriteringsförmåga till att planera och genomföra byggprojekt som påverkar en mängd människor? Har du kunskap från byggprojektens olika faser? Då kan du bli en viktig aktör hos oss på Regionfastigheter.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Verksamhetsområde (VO) basprojekt ansvarar för Region Skånes om- och tillbyggnationer och driver cirka 600 projekt årligen med projektbudgetar från cirka en miljon upp till en miljard kronor i hela Skåne. VO basprojekt söker nu drivna, strukturerade och kompetenta projektledare installation med inriktning VVS för att förstärka våra Projektledningsenheter i Lund och Malmö.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I din roll som projektledare agerar du som beställare av installationsprojektet. Som projektledare har du ett helhetsansvar för projektet avseende tid, kvalitet och ekonomi. Du initierar, driver och strukturerar dina egna arbetsuppgifter. Region Skånes fastigheter är teknikintensiva så det krävs att du har god förståelse för tekniskt komplexa byggnader.
Du genomför kostnadskalkyler, förstudier och utredningar samt upphandlar konsulter och leder deras arbete för framtagande av förfrågningsunderlag. Vidare upphandlar du entreprenaden och ansvarar för att följa upp entreprenaden tills godkänd slutbesiktning och ansvarar för överlämningen till Region Skånes driftsorganisation.
I din roll ansvarar du för och tar ägarskap för installationsprojektets hela framdrift, säkerställer resurser och projektets omfattning så att rätt tid, kvalitet och ekonomi innehålls. Du ansvarar för att samtliga lagar, regler och styrande riktlinjer följs i byggprojektet i enlighet med Region Skånes Byggprocess, och att Region Skånes upphandlingsregler enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs.
Som projektledare är du en nyckelperson i kontakten med verksamheten som bedriver vård i de och kringliggande lokaler där ombyggnaden ska ske. Då det oftast pågår sjukvårdsverksamhet stora delar av och/eller dygnet runt är det viktigt att du i nära samarbete med verksamheten planerar för hur ombyggnationen på bästa sätt kan genomföras.
Det förekommer resor i tjänsten inom delar av Skåne.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörsexamen inom VVS alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller att du har likvärdig kompetens förvärvad genom flera års arbetslivserfarenhet. Du har god kunskap och erfarenhet om tekniska installationer inom yrkesområdet VVS, samt även god förståelse för byggnadens samtliga tekniska system och installationer. Vi ser att du har god kunskap och erfarenhet av att leda komplexa ombyggnads- eller nybyggnadsprojekt. Goda datorkunskaper är en nödvändighet i rollen och det krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom AB, ABT, ABK, arbete med framtagande av administrativa föreskrifter och upphandling av konsulter och entreprenader. B-körkort är ett krav då det förekommer en del resor inom Skåne.
Har du dessutom arbetat med upphandling enligt LOU är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av arbete med projekteringsledning och produktionsledning.
Du som person är trygg, stabil och har god självinsikt. I ditt arbete är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsplaner. Andra viktiga egenskaper är att du är flexibel, kommer med idéer samt är intresserad av att utveckla våra arbetssätt. För att nå framgång i arbetet ser vi att du är kommunikativ och relationskapande både inom och utanför den egna organisationen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar för att hålla intervjuer den 9:e, 10:e, 11:e och 15e september. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Regionfastigheter, Region Skåne (visa karta
)
222 42 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Victor Lindén, Vision Victor.J.Linden@skane.se 0724685594 Jobbnummer
10012122