Biträdande rektor till Lammhults skola
Växjö kommun, Rekryteringscenter / Pedagogchefsjobb / Växjö Visa alla pedagogchefsjobb i Växjö
2026-07-27
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Lammhults skola söker en biträdande rektor som vill leda och vidareutveckla verksamheten tillsammans med rektor, medarbetare och elever. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - här är ditt arbete viktigt på riktigt. Du får även en unik möjlighet att skapa något tillsammans med en rektor som också kommer vara ny.
Vår skola är en kommunal F-9-skola i Växjö kommun med ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt ett fritidshem med omkring 80 inskrivna barn. Skolan är nybyggd och har närhet till spännande utemiljöer med goda möjligheter till utomhuspedagogik och goda möjligheter till samarbete med näringslivet. I anslutning till skolan finns en välfungerande fritidsgård för eleverna på högstadiet som arbetar i nära samarbete med lärarna på högstadiet. Det finns också en integrerad kulturskola som bidrar till skolans uppdrag och elevers utveckling på individ och gruppnivå.
Skolan är organiserad i fyra arbetslag: fritidshem, årskurs f-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 och en erfaren elevhälsa som arbetar i nära samverkan med undervisande personal. Organisationen skapar förutsättningar för en sammanhållen skoldag där undervisning, fritidshem och elevhälsoarbete samverkar nära kring elevernas lärande, trygghet och sociala utveckling.
På skolan tar alla ansvar för varandra och för att lära sig. Att alla känner sig trygga och har bra relationer bidrar till en fortsatt hög måluppfyllelse. Vi är stolta över att våra elever under en lång tid visat goda studieresultat.
Som biträdande rektor är du en närvarande och drivande ledare med daglig kontakt med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Tillsammans med rektor, förstelärare, skolans ledningsgrupp och elevhälsoteam utvecklar du skolans verksamhet.
Du kommer bland annat att:
• Ha både strategiskt och operativt ansvar i verksamheten
• Driva personalfrågor och ansvara för delar av skolans administrativa processer
• Arbeta med elevärenden och bidra till trygga och utvecklande lärmiljöer
• Leda och utveckla verksamheten i nära samarbete med rektor.
Uppdraget kräver ett närvarande, kommunikativt och relationsskapande ledarskap där elevernas lärande alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har pedagogisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Har god kännedom om skolans styrdokument och regelverk
• Har ett positivt, lösningsfokuserat och professionellt förhållningssätt
• Är en strukturerad och trygg ledare med god förmåga att fatta väl avvägda beslut
• Är engagerad, relationsskapande och tydlig i din kommunikation
• Har god förmåga att leda i förändring och skapa delaktighet
Du:
• Har ett positivt, lösningsfokuserat och professionellt förhållningssätt
• Är en strukturerad och trygg ledare med god förmåga att fatta väl avvägda beslut
• Är engagerad, relationsskapande och tydlig i din kommunikation
• Har god förmåga att leda i förändring och skapa delaktighet
Det är meriterande om du har tidigare ledarskapserfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och inledande intervjuer planeras under vecka 35 och slutintervjuer vecka 36. Om du har frågor om tjänsten går det bra att kontakta rektor Beata Ekdahl från och med 3 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 36/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Rekryteringscenter Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
10012118