Familjebehandlare/Boendestödjare till insatsen familjeorienterat boendestöd
Arboga kommun, Individ- och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Arboga Visa alla socialsekreterarjobb i Arboga
2026-07-27
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er).
Välkommen att arbeta hos oss på individ- och familjeomsorgen i Arboga.
Vår verksamhet är uppbyggd på de fyra grundstenarna Professionalism, Uthållighet, Mod och Innovation. Vår vision är "Vi skapar en bättre tillvaro" och har ett fokus på att göra bästa möjliga för våra invånare i kommunen.
Vi arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsmiljö med delaktighet, tydlighet och struktur, stöd i arbetet samt en rimlig arbetsbelastning.
Har vi fångat ditt intresse? Då är detta ett jobb för dig!Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har en väl utvecklad öppenvård för barn och vuxna. Under 2026 planeras att tas ytterligare ett steg i stödet till barnfamiljer genom insatsen "Familjeorienterat boendestöd" och vi söker därför två nya medarbetare som ska vara delaktiga i uppstart och utformandet av det nya stödet.
Familjeorienterat boendestöd är en insats som riktar sig till föräldrar inom barn- och familjeenheten som behöver stöd i sitt föräldraskap. Syftet är att stärka föräldrarnas förmåga att ge barnet god omsorg, struktur och trygghet i hemmet.
Familjeorienterat boendestöd beviljas till förälder/föräldrar utifrån deras behov och handläggs av socialsekreterare inom barn och familj.
Målsättning
Målsättningen med familjeorienterat boendestöd är att ge föräldrar det stöd som krävs för att på ett tryggt och stabilt sätt tillgodose barnets behov i hemmiljön. Stödet syftar till att säkerställa barnets rätt till trygghet, delaktighet och utveckling när föräldraförmågan brister.
Om arbetsplatsen
Du kommer till en fungerande och välkomnande verksamhet. Vi har ett nära samarbete internt då vi arbetar familjeorienterat för att klienter ska ses i sin helhet och få bästa möjliga stöd och hjälp. Vi arbetar aktivt tillsammans för att nå förbättrade livsvillkor och hitta lösningar för våra klienter, i första hand i deras hemmiljö.
När du börjar din tjänst hos oss får du en anpassad introduktion, oavsett om du har lång erfarenhet eller är ny i arbetet. Du får stöd i introduktionen av egen mentor, teamledare och chef, allt för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss.
Arboga kommun erbjuder dig också flextid och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och är utbildad socionom, social- eller behandlingspedagog eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig. Du får gärna ha erfarenhet av behandling och familjestödjande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa tillit, arbeta lågaffektivt, samarbeta i team och ha förståelse för psykisk ohälsa ofta i kombination med missbruk, NPF-diagnoser eller psykiatriska diagnoser.
För dessa tjänster är uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.Körkortskrav
B-körkort krävs.
Arbetstid och omfattning
Heltid. I tjänsten kan det ingå helgtjänstgöring samt kvällsarbete om ett uppdrag så kräver.
100 % tjänst, projektanställning fram till årsskiftet 2027/2028. Möjlighet till fortsatt anställning vid förlängning av statsbidrag eller om ny budget tillförs till verksamheten.
Tillträde 1 oktober 2026 eller efter överenskommelse.Ersättning
Månadslön och individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-08-16.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 87 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arboga kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Akademikerförbundet, Clary Burman 0589-871 50 Jobbnummer
10012131