Utvecklingsledare - Barn och unga myndighet
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-07-27
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
2 plats(er).
Barn och unga myndighet söker nu dig som vill arbeta på en verksamhetsnära nivå som utvecklingsledare.En utmärkt chans för dig som har djup kunskap inom området barn och unga myndighet och i att leda komplexa, avdelningsövergripande uppdrag och vill fortsätta utvecklas.Låter det här som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan!
Som utvecklingsledare på barn och unga myndighet arbetar du direkt under områdeschef inom det nystartade området mottagning, utveckling och stöd. Gruppen kommer bestå av fyra utvecklingsledare med lite olika inriktningar/uppdrag.
Gemensamt är att på en avdelningsövergripande nivå arbeta med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du kommer arbeta på uppdrag av, och i nära samverkan med, ledningsgrupp. Uppdraget är varierat och ställer höga krav på flexibilitet och initiativförmåga.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att ta nya initiativ, driva frågor framåt och presentera åtgärder, förslag och analyser inom området barn och unga myndighet, omvärldsbevaka både internt och externt samt starta, utveckla och samordna olika projekt/processer. Det ingår även att samverka med olika interna och externa intressenter.
Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du inte bara leder och samordnar utvecklingsarbete utan även själv tar fram underlag, dokumenterar, sammanställer analyser och driver arbetet framåt i det dagliga genomförandet.
Exempel på uppgifter som ingår i rollen:
Skapa nya arbetssätt och rutiner samt implementera och följa upp dessa.
Skriva sammanfattningar och rapporter.
Bereda beslutsunderlag.
Skapa processflöden.
Hålla i arbetsgrupper.
En av tjänsterna kommer vara särskilt inriktad mot omtaget av Signs of safety, som görs inom avdelningen, och kommer innebära tätt samebete med implementeringsansvarig för Signs of safety.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning på minst kandidatnivå och erfarenhet av arbete inom barn och unga myndighet. Du har erfarenhet av att leda komplexa, avdelningsövergripande uppdrag. I rollen som utvecklingsledare förväntas du ha förmåga att ta fram välgrundade beslutsunderlag och presentera förslag till ledningsgrupp och ledning. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva och bidra till avdelningsövergripande samarbeten. Du besitter kunskap om, erfarenhet av och arbete med Signs of safety
Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt, samt driver dina processer vidare. I din roll tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Vidare har du lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Katrin Larsson, områdeschef, 018-727 52 13.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Områdeschef
Katrin Larsson 018-727 52 13 Jobbnummer
10012129