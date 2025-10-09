Hälsopedagog till hälsotorget
Hälsotorg finns på Bollnäs sjukhus, Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus, Söderhamns närsjukhus och på Tullhuset. Hos oss får du som hälsopedagog arbeta med prevention och ge patienter information och behandling för att möjliggöra livsstilsförändringar. Vi erbjuder hälsosamtal kopplat till levnadsvanor, tobaksavvänjning, sömngrupp och stavgångsgrupp.
Utöver hälsopedagoger arbetar även informatörer och vårdvägvisare på hälsotorgen.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som hälsopedagog vid hälsotorget i Gävle kommer du att vara en viktig del i det fortsatta arbetet att utveckla hälsotorgen. Du kommer inspirera patienter och bidra till att deras besök blir givande genom hälsofrämjande insatser. Vi jobbar med levnadsvanor som tobak, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol, kost och psykisk ohälsa. I arbetet använder vi oss av digitala lösningar, varför vi önskar att du som söker drivs- och motiveras av att arbeta effektivt och innovativt.
Som hälsopedagog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• motiverande samtal som behandlingsform
• patientmöten såväl fysiskt som digitalt
• samverkan och utveckling av uppdraget tillsammans med kollegor.
Hos oss får du
• en trygg och individanpassad introduktion
• en trevlig arbetsgrupp med god sammanhållning
• möjlighet till flexibelt arbete.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad hälsopedagog med ett intresse för att arbeta digitalt. Du värdesätter gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Vidare är du ansvarsfull och har förmåga att ta egna initiativ och trivs med att ha flera parallella arbetsuppgifter. Det är en förutsättning att du trivs med att använda datorn som hjälpmedel och att du har lätt för att lära dig nya system. Du tycker det är roligt med förändringar och trivs i en miljö där man testar nya arbetssätt och ställer om utifrån behov.
I arbetet förväntas du samverka med såväl interna som externa aktörer, resor inom länet förekommer.
I rollen som hälsopedagog ska du ha
• akademisk utbildning som hälsopedagog eller likvärdig utbildning
• giltigt B-körkort
• god datorvana och kunskap i Office-paketet.
För tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetet som hälsopedagog eller annan arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig. Vidare är det meriterande om du har utbildning inom motiverande samtal. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat under tid för ordinarie personals föräldraledighet, men kan komma att förlängas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
