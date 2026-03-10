Hälsopedagog
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu har vi glädjen att erbjuda ett vikariat på 50% som Hälsopedagog inom Södermalms Hälsoteam på Aktivitetshuset Blecktornet under perioden maj 2026 - maj 2027.
Tillsammans med kollegorna i teamet håller du i hälsofrämjande insatser till deltagare på Södermalm.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet som verkar för att personer med funktionsnedsättning och samsjuklighet mellan 18 och 67 år ska kunna närma sig arbetsmarknaden. I uppdraget ingår att erbjuda aktiviteter i cirkelform, hälsofrämjande insatser samt en öppen mötesplats för att tillgodose behovet av en social samvaro och meningsfulla vardagsaktiviteter. Det hälsofrämjande arbetet riktar sig både mot ovan nämnda målgrupper men även mot alla Utförarenhetens verksamheter inom SoL och LSS. Under 2026 utvecklar vi även aktiviteter för ungdomar från 13 år och uppåt.
På Aktivitetshuset arbetar 9 medarbetare med uppdrag som Arbetsinstruktörer, Projektsamordnare och Hälsopedagoger. Arbetet leds av två Gruppledare och en Enhetschef. Arbetstiden är förnärvarande förlagd till kontorstid men det kan förekomma visst kvällsarbete.
Syftet med verksamheten är att utifrån ett återhämtningsperspektiv ge stöd till deltagarna att upprätthålla och utveckla sina möjligheter att aktivt delta i olika aktiviteter och sina kognitiva och sociala förmågor för att på sätt komma närmare arbetsmarknaden. Inom ramen för uppdraget ingår även att samarbeta med olika beställarenheter, förbund, brukarorganisationer och andra aktörer. I arbetet ingår också att hitta nya möjliga samarbetspartners för att tillgodose brukarnas behov.
Merparten av det arbete som görs inom det hälsofrämjande delen pågår utanför Aktivitetshuset på de gym Hälsoteamet samarbetar med - Eriksdalsbadet och badmintonstadion.
Aktiviteter erbjuds även i Södermalms utomhusmiljöer samt på Utförarenhetens olika verksamheter som olika boenden och dagliga verksamheter.
Din roll
Din roll är att tillsammans med kollegorna i Hälsoteamet genomföra hälsoinriktade aktiviteter till deltagare på grupp- och individnivå. Det kan t.ex vara:
Fysisk aktivitet i form av gym, simning, badminton, gruppträning
Riktade aktiviteter på LSS-verksamheter
Kost och måltidsinsatser/aktiviteter/kurser
Mindfulness
Hälsosamtal
Workshops och föreläsningar
I uppdraget ingår även att informera, utbilda och erbjuda teoretiskt och praktiskt stöd till medarbetare och chefer på verksamheterna inom Utförarenheten och övriga enheter på förvaltningen om hälsofrämjande aktiviteter, inkl. måltidskunskap. Andra viktiga delar är följa upp aktiviteternas utfall och resultat, inventera behovet av hälsoaktiviteter, både bland deltagare och medarbetare, samt ansvara för arbetet med Hälsonätverket.
Arbetet i Hälsoteamet har en tydlig koppling till "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2027", där det framgår att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa. I arbetet med hälsofrämjande insatser finns även en koppling till stadens "Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat".
Målsättningen med det hälsofrämjande arbetet är att:
öka deltagarnas delaktighet genom att utforma insatser tillsammans med deltagaren utifrån behov och önskemål
stärka deltagnas möjligheter till ett självständigt liv
deltagarnas fysiska och psykiska hälsa förbättras
öka deltagnas möjlighet att närma sig den öppna arbetsmarknaden och/eller studier
Din kompetens och erfarenhet
Din formella utbildning är hälsospedagog, hälsocoach eller likvärdig. Meriterande är utbildningar inom kost och näringslära samt utbildning inom folkhälsa. Andra meriterande utbildningar är MI (motiverade samtal), AKK (alternativ kommunikation) och HLR.
Du har flera års erfarenhet av arbete med deltagare inom psykiatri/socialpsykiatri med olika diagnoser såsom psykoser, neuropsykiatri, OCD, samsjuklighet och somatiska funktionsnedsättningar. Du har även flera års vana av arbete med målgruppen inom LSS samt erfarenhet av arbete med ungdomar med funktionsnedsättningar och speciella behov. Du kan uttrycka dig bra i svenska då det gäller tal och skrift.
Som person är du självgående och van att arbeta både i team och enskilt. Vi söker en empatisk, flexibel och mogen person, som har förmåga att behålla lugnet i stressade situationer. Du är också flexibel och kan ta egna beslut vid uppkomna akuta situationer. Vid rekrytering av tjänsten kommer vi att lägga särskild vikt vid personlig lämplighet och mognad.Publiceringsdatum2026-03-10Övrig information
Södermalms stadsdelsförvaltning har ett aktivt friskvårdsarbete och möjlighet att köpa förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym samt en friskvårdspeng 3000:- per år
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
