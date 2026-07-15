Hälso- och sjukvårdskurator med samordnande funktion
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Kuratorjobb / Falun Visa alla kuratorjobb i Falun
2026-07-15
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Har du ett starkt intresse och engagemang för barn och ungdomars psykiska hälsa? Trivs du med att arbeta i team och vill bidra till att hjälpa barn och unga som befinner sig i svåra situationer? Då är du varmt välkommen till oss på BUP!
BUP Dalarna är en länsövergripande verksamhet med öppenvårdsmottagningar runt om i länet. Länsgemensamt finns även heldygnsvård med akutteam, ätstörningsenhet, familjeterapienhet och En väg in. Verksamheterna arbetar med diagnostik och behandling på specialistnivå och kännetecknas av hög behandlarkompetens, en professionell miljö och ett nära samarbete med vårdgrannar, samarbetspartners inom regionen och länets kommuner.
Om verksamheten
Din placering är inom BUP:s heldygnsvård, avdelning 68, som har fyra vårdplatser. Avdelningen är en gemensam resurs för hela Dalarna och har i uppdrag att arbeta med akuta situationer och kortare inläggningar. Barnet eller ungdomen har en vårdnadshavare med sig på avdelningen, och vi arbetar aktivt tillsammans med familjen och dess nätverk. Vi arbetar aktivt med att utveckla och höja kvaliteten på vår avdelning. Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete på avdelning 68, där vi inför de psykiatriska vårdmodellerna Safewards och En meningsfull heldygnsvård - ett initiativ som omfattar hela slutenvårdspsykiatrin i Region Dalarna.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag till fredag mellan klockan 8-17 med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr per år.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som kurator arbetar du i team och i nära samarbete med övriga yrkesgrupper så som undersköterskor, skötare, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Arbetet kännetecknas av engagemang och lyhördhet, där barnet/ungdomen alltid är i fokus. Som kurator har du en viktig roll i vårdprocessen och planeringen runt varje patient. I rollen ingår en samordnade funktion. Du kommer bland annat att arbeta med föräldrasamtal, familjesamtal och patientsamtal samt delta i närteamsarbete. Du kommer även delta i nätverks- och SIP-möten där en viktig arbetsuppgift blir kontakten med vårdgrannar och andra samarbetspartners så som exempelvis socialtjänst och skola. Som ny medarbetare erbjuds du individuellt anpassat inskolnings schema och kontinuerlig handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad Hälso- och Sjukvårdskurator, gärna med steg 1 med inriktning mot familj eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärd.
Meriterande:
Erfarenhet av barnpsykiatri och eller arbete med barn, unga och deras familjer. Grundläggande psykoterapeut utbildning, steg 1.
Du bör vara flexibel och tycka om en miljö med omväxlande tempo.
Har god förmåga att samverka såväl internt som externt.
Du har intresse av att delta i verksamhetens utvecklingsarbete.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:680". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Annika Halvarsson Annika.H.Olsson@regiondalarna.se 023-490743 Jobbnummer
10003638