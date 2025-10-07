Hallvärd/kundvärd Göteborg
2025-10-07
Är du positiv, serviceinriktad och tycker om att träffa kunder i ditt arbete? Då kan det vara dig vi söker som kundvärd till Bilia XPENG i Borås, Göteborg och Trollhättan!
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som kundvärd möter du kunder i bilhallen, du sköter bokningar och hanterar uppföljning gentemot kunden. Du kommer att arbeta på någon av våra anläggningar i Borås, Göteborg eller Trollhättan samt vara med och hjälpa till ute på event. Vidare ansvarar du för att bilarna i hallen är iordningställda och att loungen ser inbjudande ut. Du kommer att vara behjälplig mot samtliga avdelningar; bilförsäljning, reservdelar, hyrbilar samt service- och skadeverkstad med olika uppgifter. I arbetet ingår också att hjälpa säljarna med olika uppgifter och anordna provkörningar. Vissa administrativa uppgifter kommer också att ingå.
Vad vi önskar av dig
Vi ser att du har tidigare erfarenhet från serviceyrket och du tycker att det är det roligaste som finns är att möta kunder i ditt arbete. Körkort B och gymnasieutbildning är ett krav. Det är viktigt att du alltid ger service på högsta nivå och får alla våra kunder att känna sig välkomna.Övrig information
Tjänsten är en timanställning på deltid, arbetstider i skift mellan kl. 07-18. Helgarbete förekommer och placering är på vår anläggning i Borås, Göteborg eller Trollhättan. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
