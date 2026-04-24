Hallernaskolan åk 4-6 söker legitimerad lärare
Stenungsunds kommun / Grundskollärarjobb / Stenungsund Visa alla grundskollärarjobb i Stenungsund
2026-04-24
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Hallernaskolan F-6 är en relativt nybyggd skola som successivt vuxit till och var klar till och med årskurs 6 inför 2021. Skolan har 14 klasser i årskurs F-6, tre fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb. Hallernaskolan 7-9 stod färdig 2023 och har 18 klasser. Hallernaskolan F-6 och 7-9 ligger bredvid varandra och har tillsammans vissa lokaler.
På Hallernaskolan får varje individ växa genom kunskap, glädje och trygghet. Personalen är närvarande, engagerade, inspirerande och bekräftar och vägleder barnen. Lärandet sker på ett lustfyllt och utmanande sätt genom upplevelser och delaktighet. Genom skolans arbetssätt ges barnen verktyg för att kunna stå för vad de tycker, tänker, känner, säger och gör.
Utemiljön inbjuder till kreativa lekar och aktiviteter, detta utnyttjas dagligen både på skoltid och fritidstid.
Arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt läroplanen, samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö samt aktivt delta i skolans utvecklingsarbete. Du förväntas bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Din undervisning ska utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare.
På Hallernaskolan strävar vi efter att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen. Vi arbetar även för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande för att på detta sätt utveckla elevers positiva lärandeidentiteter. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Du är en person som skapar lugn, trygghet och struktur i gruppen och i verksamheten. Du är professionell i ditt bemötande och i din kommunikation. Du har en grundsyn där alla elever kan och vill lyckas. Du är fylld av idéer och vill tillsammans med dina kollegor utveckla skolan och det långsiktiga arbetet i ambitionen att skapa god måluppfyllelse och goda studieresultat. Digitala verktyg är en del av det dagliga arbetet.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete i en skola som växer och utvecklas. Ett samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker nu en legitimerad och engagerad lärare för årskurs 46, gärna med behörighet i NO eller annan bred ämnesbehörighet. Tjänsten innebär undervisning i årskurs 4 där du arbetar nära tillsammans med två kollegor i ett arbetslag, med delat mentorskap för eleverna. Hos oss värdesätter vi ett ödmjukt förhållningssätt, god kommunikation och ett starkt samarbete mellan kollegor, då vi ser samarbete som en nyckel till både trivsel och kvalitet i undervisningen. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker någon med ett pedagogiskt medvetet arbetssätt där elevens delaktighet och ansvarstagande står i fokus. Du har god självinsikt och är trygg med ditt pedagogiska ledarskap både i formella och informella miljöer. Vi fäster vidare även stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter som vi bedömer krävs för att fungera väl inom yrket som exempelvis personlig mognad, flexibilitet. Du ser det kollegiala lärandet som en naturlig del i det dagliga arbetet och du förstår vikten av en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare. Du är en god ledare med tydlighet i kommunikation, mål och resultat.
Lärarlegitimation ska tas med vid första intervjun, utdrag från belastningsregister ska uppvisas innan eventuell anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
)
444 82 STENUNGSUND Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9873153