2026-01-30
Företagspresentation Vi söker en Hållbarhetskonsult till kund utanför Göteborg.
Är du en analytisk och driven person med ett starkt intresse för hållbarhet och certifieringsfrågor? Vill du vara med och driva utvecklingen inom hållbarhetsrapportering och bidra till en grönare framtid? Då kan denna roll vara något för dig!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen ansvarar du för att säkerställa att verksamheten uppfyller aktuella och kommande krav inom hållbarhetscertifiering och rapportering. Du har en central funktion i arbetet med att utveckla och driva interna processer för datainsamling, uppföljning och rapportering, med särskilt fokus på etablerade certifieringssystem. Exempel på arbetsuppgifter
• Hållbarhetsrapportering till relevanta myndigheter
• Ansvar för certifieringar såsom ISCC EU och ISCC+
• Utfärdande av dokumentation kopplad till hållbarhet och spårbarhet
• Utveckling och förbättring av interna processer för hållbarhetsredovisning
• Sammanställning, analys och kvalitetssäkring av data som underlag för rapportering och beslut
Din profil Vi söker dig som
• Har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen
• Är analytisk och van att arbeta med siffror, data och rapportering
• Trivs i en roll med både interna och externa kontaktytor
• Har erfarenhet av hållbarhetsarbete, certifieringssystem och relevant lagstiftning
• Har erfarenhet av Power BI eller liknande analysverktyg (meriterande)
• Talar och skriver engelska obehindrat; ytterligare nordiska språk är meriterande
• Arbetar strukturerat, tar ansvar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Unik Resurs med placering hos kund utanför Göteborg. Uppdraget förväntas pågå minst 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning, tillträde mars-april eller efter överenskommelse. Självklart har vi kollektivavtal och olika förmåner så som friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Namn Madeleine SandbergTelefon 0704 10 63 98 E-post madeleine.sandberg@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
