Gymvärd till Fitness24Seven
Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Sollentuna
2026-01-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Sollentuna
Publiceringsdatum2026-01-05
Som Gymvärd hos Fitness24Seven i Lund kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där du kombinerar din passion för träning med ditt intresse för kundkontakt. Du kommer vara en del av ett engagerat team som värdesätter hälsa och service, där du bidrar till en god kundupplevelse.
Du kommer att arbeta på anläggningen i Kista. Tjänsten är en heltidstjänst där arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 11.00-19.00 och fredag kl. 09.00-17.00. Önskad start så snart som möjligt.
I din roll som Gymvärd kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att motivera, ge utmärkt service och bygga relationer med medlemmar
• Proaktivt möta medlemmars behov samtidigt som du inspirerar och guidar dem mot en hälsosammare livsstil
• Genomföra öppet hus och introduktionsrundor för nya medlemmar utifrån behov, för att ge dem en välkomnande start på gymmet
• Utföra medlemsrundor i gymmet enligt rutiner
• Hantera försäljningsaktiviteter både inom och utanför anläggningarna
• Genomföra och delta i events och medlemskvällar
• Hantera medlemsfrågor och vara en ambassadör för Fitness24Seven
• Samarbete med interna funktioner och externa aktörer
Om dig
Vi söker dig med en avslutad gymnasieexamen som är serviceinriktad och brinner för att skapa en positiv upplevelse för medlemmar. Du är lyhörd och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Som person är du initiativtagande, engagerad och uppskattar att samarbeta i team. Vidare ser vi att du är utåtriktad, självgående och har lätt för att ta kontakt med nya människor.
Du har ett genuint intresse för träning och hälsa, och ser en långsiktighet i ditt arbete hos Fitness24Seven.
Viktigt för tjänsten är:
• Avslutad gymnasieexamen
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
• Tidigare erfarenhet av serviceinriktat arbete är meriterande
• B-körkort är meriterande
Eftersom rollen innefattar ensamarbete och hantering av betalningsmedel krävs det att du är minst 18 år.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Fitness24Seven med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.Hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
