Gymnasielärare svenska/engelska på introduktionsprogrammet
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2026-06-30
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30ArbetsuppgifterOm tjänsten
Som lärare hos oss blir du en viktig del av skolans arbete med att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Du kommer att:
• undervisa i svenska och engelska inom Introduktionsprogrammet och gymnasiet
• arbeta med elever som behöver tydlig struktur, individuellt stöd och anpassade lärvägar
• samarbeta tätt med elevhälsa, specialpedagog och övriga lärare
• bidra till utvecklingen av vår studioverksamhet, som just nu byggs upp som en central resurs för elever med behov av lugnare lärmiljö, alternativa arbetssätt och mer individanpassat stöd
• vara mentor för elever som ingår i studioverksamheten.
I studion arbetar vi med små elevgrupper, flexibla undervisningsformer och ett fokus på att stärka elevernas motivation, självkänsla och strategier för lärande. Studion är under uppbyggnad varav vi söker en lärare med stor flexibilitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska
• har erfarenhet av, eller stort intresse för, arbete med elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd
• är relationsskapande, tydlig och trygg i klassrummet
• trivs med att arbeta i team och ser värdet av nära samarbete kring elevernas utveckling
• har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och tycker om att tänka nytt kring undervisning och lärmiljöer
Vi erbjuder:
• en varm och engagerad arbetsplats
• möjlighet att påverka och utveckla vår nya studioverksamhet
• tid för samarbete och pedagogisk utveckling
• kollegor som brinner för att skapa en skola där alla elever kan lyckas
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-06-18 .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt. Anställningen är tidsbegränsad under läsåret med möjlighet till förlängning.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Tonette Berntsson 0479-528577 Jobbnummer
9985160