Gymnasielärare i spanska 40%
Jensen Education Aktiebolag / Gymnasielärarjobb / Nacka Visa alla gymnasielärarjobb i Nacka
2026-06-29
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Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium i Nacka strand söker nu initiativrik spanskalärare som vill vara med och bidra till våra elevers framgång. Vi är ett team med kompetenta och sammansvetsade kollegor och skolledare på kajen vid Nacka strand med enastående havsutsikt över Stockholms inlopp och Djurgården.
På JENSEN går vi vår egen väg. Vi tror på disciplin, hälsa och att våga tänka stort och vi tränar våra elever för verkligheten. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med extremt högt engagemang – faktum är att över 90 % av våra medarbetare rekommenderar JENSEN som arbetsplats!
Vår höga nivå bekräftas gång på gång i Skolinspektionens granskningar. Vi kombinerar klassisk bildning med modern "träning för verkligheten" genom caseövningar och fokus på akademiskt skrivande. Vi tror på en stark hälsoprofil, professionalism och en tydlig dresscode som speglar våra ambitioner.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare med behöriget i spanska. Du är en naturlig ledare som kommunicerar tydligt och säkerställer att budskap når fram. Du tar dig an lektionerna med engagemang och anpassar dem utifrån elevernas förkunskaper och individuella mål. Vidare är du strukturerad och förstår vikten av ett gott samarbete. Du har stort intresse för utveckling och en förmåga att inspirera dina elever genom kreativitet och nytänk.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40% med 6 månaders provanställning. Lektionerna är förlagda på tisdagar och torsdagar. Startskottet går 7 augusti 2027.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för enbart ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Frågor?
Kontakta gärna vår rektor, Daniel Berg på daniel.berg@jenseneducation.se
eller mobil 073-7733226 alt. vår biträdande rektor, Jesper Nyberg på Jesper.nyberg@jenseneducation.se
eller mobil 073-7733415 om du vill veta mer om tjänsten. Du kan också https://jobb.jenseneducation.se/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Augustendalsvägen 47 (visa karta
)
131 52 NACKA Arbetsplats
Jensen Education Kontakt
Rektor
Daniel Berg daniel.berg@jenseneducation.se Jobbnummer
9983029