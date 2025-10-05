Gymnasielärare i matematik
Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB i Stockholm
BAKGRUND
Järva Gymnasium är en modern, innovativ och inkluderande gymnasieskola som hösten 2024 slår upp portarna i hjärtat av Tensta, i gamla Tensta Gymnasiums fantastiska lokaler.
Vi har ett ambitiöst mål om att skapa en skola där 100% av eleverna tar examen, blir väl rustade för högre studier och förberedda för framtiden, med förmågan att utforska och förverkliga sina egna ambitioner.
Järva utmärker sig genom sin rika mångfald, vilket vi betraktar som en av våra mest värdefulla tillgångar. Vi söker en lärare som uppskattar denna mångfald och ser den som en grund för att stödja varje elevs unika förmåga att drömma, lära, utvecklas och växa utan begränsningar. I linje med vår vision strävar vi efter att erbjuda en trygg och välkomnande miljö där varje individ har möjlighet att blomstra och uppnå sina mål, och därigenom nå sin fulla potential.
Järva Gymnasium är stiftelseägd och idéburen. Stiftelsen har som ändamål att bidra till ökad jämlikhet genom utbildning. Stiftelsen är icke vinstdrivande, samt politiskt och religiöst obunden.
Eftersom vi är nystartade och i en etableringsfas så bör du vara flexibel och kan ta dig an olika roller på skolan. Du har förståelse för vikten av goda relationer, höga förväntningar och kollegialt lärande.
VI SÖKER
Dig som har behörighet i matematik.
Du har en stor pedagogisk förståelse och ett stort engagemang. I klassrummet och utanför klassrummet är du en ledare och förebild som inspirerar till lärande och nyfikenhet.
Du värdesätter och strävar ständigt efter att skapa goda relationer, med höga förväntningar på dig själv, dina kollegor och dina elever. Kollegialt lärande är viktigt för dig, och du är både mottaglig för och ger feedback.
Din undervisning är dynamisk, välplanerad, väldokumenterad och utvecklande, samt i linje med läroplanen och dess lärandemål. Du anpassar dig efter individuella elevers individuella förmågor och strävar efter mer kunskap samt beforskarutforskar din och dina kollegors undervisning.
Måluppfyllelse, resultatdialoger och resultatanalyser och att arbeta målstyrd är centrala verktyg för dig, och du ser dem som verktyg för att stötta eleverna mot att nå kunskapsmålen och utveckla din egen undervisning.
Du ser samarbete som nyckeln till framgång, både inom och utanför skolan och ditt mål är att stödja elevernas välgång och utveckling.
Genom din professionalitet, stabilitet och ledarskap skapar du en positiv arbetsmiljö med en kollegial anda som stärker både dig och dina kollegor.
Du trivs med att vara den vuxna och ansvarsfulla förebilden, som arbetar uppsökande, proaktivt, förebyggande och utvecklande. För dig är det viktigt att stötta eleverna och att bygga goda relationer, och du ser även deras föräldrar som resurser för att berika skolarbetet med fokus på elevens välmående, måluppfyllelse, sociala och akademiska utveckling.
Vi vill att våra elever ska kunna nå alla sina mål och få chansen att komma vidare till eftergymnasial utbildning och tillsammans vill vi ge dem alla de verktyg de behöver för att nå dit.
VILL DU
* Delta i ett team av passionerade pedagoger, visionärer och innovatörer, där vi tillsammans formar en unik gymnasieskola med en arbetskultur av öppenhet, respekt och kollegialt lärande?
* Utmana befintliga normer och bidra aktivt till att bryta ner kategoriseringar och utanförskap, med ett engagemang för att djupare engagera dig i elevernas utveckling och öppna upp framtidsmöjligheter utöver det traditionella skolsystemet?
* Arbeta i nära samverkan med andra pedagoger, föräldrar och representanter från arbetslivet för att skapa en integrerad lärandemiljö som förbereder eleverna för verkliga utmaningar och möjligheter?
* Skapa en miljö där eleverna känner att deras röster hörs och deras berättelser är en viktig del av vår gemensamma framtid?
* Utforska nya pedagogiska metoder, utvecklas både i det du redan kan så bra och i det du ännu inte testat?
* Skapa Sveriges mest framåtblickande gymnasieskola, där innovation, entreprenörskap och globalt medborgarskap står i centrum för allt vi gör?
VI SER GÄRNA ATT DU
* Har genuint intresse för pedagogik, kunskap och inlärningsprocesser.
* Kan skapa mål och arbeta mot gemensamma mål i din lärarroll.
* Kan arbeta kollegialt och samarbetar gärna med dina kollegor för att utveckla och utvecklas i pedagogiska processer.
* Är van vid att dokumentera och använda dig av olika program för att skapa mallar, moduler och modeller.
* Är väl förtrogen med gymnasieskolans läroplan och av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt.
* Du ser möjligheter före hinder och är flexibel.
VI ERBJUDER
* En unik möjlighet att positivt påverka unga i Järva, skapa hopp och forma deras framtid.
* En banbrytande position där du får chansen att lämna ett bestående avtryck i svenskt utbildningsväsende.
* Stöd av ett mycket engagerat team i form av en ledningsgrupp, styrelse och advisor board som är redo att bidra efter förmåga i alla processer.
REKRYTERINGSPROCESSEN
* Ansökan sker via webbtjänsten Recruto där annonsen är publicerad.
* Bifoga din fullständiga lärarlegitimation och behörighetsförteckning.
* Sista ansökningsdag är fredag 4 april. Vi kommer att hantera ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
* Vi tillämpar 6 månaders provanställning för alla tjänster.
* Beslut om tillsättning sker snarast möjligt men startdatum för tjänsten är augusti 2025.
* Har du specifika frågor kring uppdraget eller vår organisation är du välkommen att skicka e-post till skolans rektor Iman Ehsani på iman.ehsani@jarvagymnasium.se
.
Järva Gymnasiums vision är en värld där varje individ ges en trygg och inkluderande plats att blomstra i och nå sin fulla potential. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB
(org.nr 559141-6622), http://www.jarvagymnasium.se Kontakt
Rektor
Iman Ehsani iman.ehsani@jarvagymnasium.se Jobbnummer
9540826