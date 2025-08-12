Gymnasielärare i franska
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Gävle Visa alla gymnasielärarjobb i Gävle
2025-08-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Affärsgymnasiet erbjuder en utbildning som förbereder våra elever för framgång inom entreprenörskap och ledarskap.
Vi söker nu efter en fransklärare som vill vara med och bidra till att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet. Uppdraget sker gärna på plats men vi är även öppen för dig som kan undervisa via fjärrundervisning från annan ort.
Vi söker dig som:
- Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom franska.
- Är engagerad i franska språkets roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
- Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
- Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom franska.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske före annonsens utgångsdatum.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/229". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Gävle Kontakt
Ann-Mari Ståhl 070-7195588 Jobbnummer
9455644