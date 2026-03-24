Gym-kunnig sommarvikarie
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans!
SAAND är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Eskilstuna, Södertälje, Västervik, Värmdö och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
Om jobbet: Du möter en 31-årig tjej som rehabiliterar efter en stroke. Om du är nyfiken, spana gärna in @jaconellivictoria på Instagram!
Gillar du träning, att arbeta nära människor och vill jobba extra i sommar?
Som sommarvikarie jobbar du med oss mot uppsatta mål. På dagtid utförs ofta rehabiliteringen i gymmiljö och nu söker vi specifikt dig som har lämplig erfarenhet, intresse och som vill jobba under veckorna 30, 31 och 32 (totalt: 114h). Utöver den schemalagda arbetstiderna finns det möjlighet att vara vikarie vid behov. För dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt sommarjobb kommer jobbet vara givande och kul!
Du delar synen om att varje moment under vardagen är ett träningstillfälle och du vill vara en stöttande del i rehabiliteringen. Du förstår vikten av att du som assistent är tålmodig, stresstålig, positiv och i fysiskt god form.
Innan du påbörjar tjänsten kommer du att få en grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver kunna.
Tjänsten innefattar:
Måndag till torsdag, kl 07:30-17, under veckorna 30, 31 och 32 (totalt: 114h). Samt (om du har möjlighet) vikarie vid behov.
Lite info:
* Vi söker dig som är ca 25 - 45 år.
* Du behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor ca 20 minuters bilfärd utanför Trosa.
* Vi tillämpar individuell lönesättning + OB-tillägg enligt kollektivavtal.
* Det är bra om du tycker om hundar då vi har fyrbenta vänner i familjen.
• Du behöver vara skadefri och i fysiskt god form. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://www.saandassistans.se
