Guldsmed till Nordic Spectra
2025-10-04
Nordic Spectra är en destination för rådgivning, kunskap och smycken för livets stora ögonblick. Vi har butik med egen guldsmedsateljé på Stora Torget 1 i Nyköping, öppnar på Köpmangatan 10 i Katrineholm under Q4 2025, samt driver en av Sveriges största e-handelsbutiker för smycken.
Vår historia började i Stockholm på 1940-talet, och idag drivs företaget av tredje generationen i guldsmedsfamiljen Sellén.
Vi söker dig som:Är en självgående guldsmed med erfarenhet av både nytillverkning och reparationer.
Har god serviceförmåga och är lösningsorienterad.
Trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.
Vid behov gärna möter våra kunder i butik och bidrar till vårt uppdrag: att förstärka livets stora händelser med hjälp av betydelsefulla smycken.
Din profil:
Utbildad guldsmed gärna med några års erfarenhet.
Meriterande om du även är utbildad juvelfattare och/eller gravör.
Vi erbjuder dig:En arbetsplats där hantverk, tradition och nytänkande går hand i hand.
Möjligheten att vara med och forma oförglömliga ögonblick för våra kunder.
En kreativ och varm miljö med kollegor som brinner för sitt yrke.
Övrigt:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, inkl. arbete varannan lördag
Placering: Nyköping eller Katrineholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning)
Ansökan: Via Tillväxt Nyköping
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9540692