Gryning i Mariestad söker enhetschef till HVB Söderåsen
Gryning Vård AB, B. Söderåsen / Sjukvårdschefsjobb
2025-12-19
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Söderåsen är ett HVB som tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 till och med 15 år med relationsproblem i familjen samt egna relationsproblem och beteendestörningar som normbrytande beteende och utagerande beteende. Problematiken medför även skolproblem i form av skolk och svårigheter att klara av klassrumssituationen. Söderåsen har 7 platser.
Arbetet på Söderåsen utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där struktur och relation samspelar. Vi tillämpar ett lågaffektivt bemötande och MI genomsyrar verksamheten både som samtalsmetod, men även som bemötande. Vi står också för en traumamedveten omsorg.
Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som enhetschef för Söderåsen har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kommer även att arbeta med kundservice, verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning.
Verksamheten befinner sig i en omstartsfas, vilket ger dig som enhetschef goda möjligheter att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och arbetssätt.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en tydlig ledare med stark initiativförmåga och vilja att engagera och driva enheten framåt mot uppsatta mål. Du är trygg i ledarrollen och utövar ett utvecklande ledarskap, präglat av lyhördhet och lösningsfokus. Planering, mål och uppföljning är naturligt för den vi söker och det är viktigt att vara strukturerad i sitt arbetssätt för att lyckas väl i den här tjänsten. Som enhetschef står du för Söderåsens tillstånd och måste därför uppfylla kraven från IVO om relevant högskole-examen och erfarenhet av liknande verksamhet.
Du har akademisk examen, förmodligen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövande socialtjänst, institutionsvård eller öppenvårdsverksamhet. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som är lyhörd i mötet med andra människor. För att passa för den här tjänsten krävs god kommunikation och styrka att kunna inspirera till engagemang och delaktighet.
Då resor ingår i arbetet är det ett krav att du har körkort. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Kontinuerlig chefsutveckling
* En engagerad och utvecklande chefsgrupp
* En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
* Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuande sker löpande så välkommen med din ansökan redan i dag.
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret samt fördjupad bakgrundskontroll.
