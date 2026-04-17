Gruppledare till servicebostad, Solna stad
2026-04-17
Vill du vara med och leda i våra servicebostäder? Då ska DU söka tjänsten som gruppledare och bidra till arbetet mot att bli Solnas bästa servicebostad! Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna Stad. Vi ansvarar bland annat för fem gruppbostäder enligt LSS. Vi söker dig som vill arbeta som gruppledare hos oss. Målgruppen för verksamheten är vuxna personer inom personkrets 1 LSS.
Vårt erbjudande
God och gedigen introduktion
Ett närvarande ledarskap
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor som ger stor arbetsglädje.
Spännande utvecklingsmöjligheter i form av fortbildning.
Vad innebär arbetet?
Som gruppledare kommer du tillsammans med verksamhetschefen arbeta för att planera och utveckla kvalitetsarbetet i verksamheten. Detta ställer krav på god förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Gruppledaren är en länk mellan verksamhetschefen och arbetsgruppen. Du verkar för en god arbetsmiljö samt handleder och ger råd och stöd till personalen. Du främjar ett gott samarbete i arbetsgruppen samtidigt som du är duktig på att arbeta självständigt. Som gruppledare kommer du få delegerade administrativa arbetsuppgifter och du behöver därför ha en god datorvana. Det kan vara exempelvis schemaläggning, rapportering i Stratsys, med mera.
Uppdraget som gruppledare förutsätter att du är pedagogisk och att du har ett intresse av att kontinuerligt kompetensutveckla dig själv och dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara en del av det ordinarie arbetet som stödassistent.
Vem söker vi?
Du har
utbildning som undersköterska, specialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig
erfarenhet av arbete som stödassistent inom gruppbostad enligt LSS
har kunskap och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, sociala berättelser, piktogram och seriesamtal
god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i båda tal och skrift
god datorvana och är snabblärd i nya program.
Vi ser det som meriterande om du har
haft en arbetsledande roll tidigare.
arbetat med individens behov i centrum (IBIC) är detta meriterande.
har tidigare erfarenhet av uppstart av ny verksamhet samt tidigare erfarenhet av gruppledarskap.
arbetat i schemaplaneringssystemet Heroma och Time care.
Som person är du trygg och stabil och tar ansvar för ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta serviceinriktat. Du ska ha god förmåga att strukturera upp ditt arbete och inneha god förmåga till samordning. Vi söker dig som har en god förmåga att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Vi ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 3 maj. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Bifoga dina utbildningar och kurser som är relevanta för tjänsten. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetet är förlagt till dygnets alla tider och veckans alla dagar. Både helg och jourarbete ingår.
Vid frågor kring tjänsten kontakta verksamhetschef Sandra Aquino Lindström, sandra.aquino-lindstrom@solna.se
.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
171 86 SOLNA Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, LSS bostäder Kontakt
Sandra Aquino Lindström sandra.aquino-lindstrom@solna.se 087461401
9862242