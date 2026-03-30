Gruppledare till Myndighet Ungdom
2026-03-30
Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialarbetare. På Barn och Ungdom i Södertälje får du ett meningsfullt och utmanande arbete.
Då en av våra gruppledare ska vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny gruppledare till vårt härliga gäng på Myndighet ungdom.
Myndighet Ungdom har de senare åren utvecklat verksamheten och skapat en organisation som ska ge förutsättningar för bra arbetsmiljö och god kvalitet i handläggningen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en arbetsgrupp med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter.
Barn och Ungdom arbetar utifrån Signs of safety och dess förhållningssätt. Som medarbetare är du vår viktigaste resurs, därför arbetar vi konstant med att utveckla arbetssätt och verktyg för att vi tillsammans ska kunna nå våra utmanande mål och klara vårt uppdrag. Här finns med goda möjligheter för dig att utvecklas samt att påverka utveckling och utformande av arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som gruppledare på Myndighet Ungdom ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom enheten, handleda och stödja socialsekreterare samt att fatta beslut enligt gällande delegation. Enheten ansvarar för utredningar och uppföljning av insatser utifrån gällande lagstiftning kring barn och ungdomar som far illa. Som gruppledare förväntas du driva processer framåt, samt att arbeta med att förbättra och utveckla verksamheten. Du ingår i en ledningsgrupp inom enheten tillsammans med enhetschef och gruppledare i syfte att utveckla verksamheten, samsyn, samarbete och rättssäkerhet. I tjänsten ingår även att vara uppdaterad kring förändringar inom lagstiftningen samt av handläggning och dokumentation. Du förväntas vara väl insatt i myndighetsutövningen kring målgruppen. Professionalitet, bred samverkan och nyskapande är ledord för enhetens utveckling.
Vi arbetar enligt BBIC-utredningsmetoden och använder datasystemet Combine.
Vem är du?
Som gruppledare på Myndighet Ungdom representerar du Socialtjänstens Barn och Ungdom gentemot klienter, medborgare och samverkansparter, du besitter därför en bred kunskap om Socialtjänstens myndighetsutövning och insatser och kan göra självständiga bedömningar i ärenden samt handleda och vägleda de socialsekreterare som arbetar inom enheten. Du är flexibel och kan arbeta med ett högt tempo.
Personliga egenskaper:
• Du har ett stort engagemang och kunskap i myndighetsutövning gällande barn och ungdom.
• Du kan behålla lugnet och vara professionell i stressfyllda situationer
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du har förmåga att analysera situationer och fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
• Du är ansvarstagande och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund där vi respekterar alla människor oavsett t ex ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Du har erfarenhet av socialt arbete med barn/ungdomar
• Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med myndighetsutövning
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning och erfarenhet att arbeta enligt Signs of Safety.
• Tidigare erfarenhet av ledarskap inom socialt arbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Marie Kasselskog marie.kasselskog@sodertalje.se 08-5230 3901 Jobbnummer
9826487