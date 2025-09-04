Gruppledare till Hällby hemtjänst
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2025-09-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Som gruppledare hos oss får du möjligheten att kombinera ledarskap med meningsfullt arbete. Rollen är både varierande och utvecklande, med stort fokus på ledarskap, ekonomi och administrativa uppgifter. Är du intresserad av att ta dig an en ny utmaning? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi söker en gruppledare till Hällby hemtjänst.
Hemtjänsten i Eskilstuna Kommun utför insatser utifrån biståndsbeslut till personer över 18 år. Målet är att utföra insatser på ett kvalitativt och respektfullt sätt samt möjligöra för personer att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Hällby hemtjänst täcker områdena i inre Hällby, men även delar av Kvicksund och Råby Rekarne. Vi erbjuder en arbetsplats där du möts av ett härligt och engagerat team. Hos oss är det nära till skratt, och vi värdesätter en positiv och stödjande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en central roll i verksamheten, och ansvarar för att det dagliga arbetet fungerar. Du jobbar med uppgifter som rör schemaläggning för personal och brukarnas hemtjänstinsatser, frånvarohantering och bemanning. Arbetet sker i våra digitala planerings- och personalsystem. Du lyssnar, peppar och stöttar dina kollegor i både vardagliga frågor och mer komplexa situationer. Din roll är bred och du är en viktig person i samverkan med exempelvis hälso- och sjukvården, biståndsenheten, brukare och deras anhöriga. Du tar emot önskemål och synpunkter, planerar för nya brukare samt ansvarar för nyanställdas introduktion. Ibland kör det ihop sig och då är det du som löser och prioriterar bland de problem och utmaningar som uppstår. Du har ett nära samarbete med enhetschef och är en viktig del i enhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, vårdbiträde eller stödpedagog. Även annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan vara aktuell. Du har erfarenhet av en arbetsledande roll, som gruppledare eller liknande, där du har coachat och handlett kollegor. Har du arbetat inom äldreomsorgen eller med schemaläggning är det meriterande. Du har god dokumentationsvana och arbetar självständigt i dokumentations- och planeringssystem. Erfarenhet av system som Timecare/Medvind, Kompanion, Ps, Prator/Cosmic och Viva är särskilt värdefull. Har du dessutom en ledarskapsutbildning ser vi det som ett plus.
Du är modig, trygg i dig själv och trivs med att leda andra. Genom ditt helhetstänk och din förmåga att vara strukturerad hanterar du utmaningar och står stadigt även i tuffa situationer. Du gillar att hålla ett högt tempo med flera saker igång, samtidigt som du är flexibel och kan omstrukturera när det behövs. Du är en duktig lyssnare och finns där för dina kollegor när de behöver dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se Jobbnummer
9491881