Gruppledare till Funktionsstöd
Strängnäs kommun, Funktionsstöd / Socialsekreterarjobb / Strängnäs Visa alla socialsekreterarjobb i Strängnäs
2025-10-03
Vill du vara med och skapa trygghet och kvalitet i vardagen för både brukare och kollegor? Som gruppledare inom funktionsstöd får du en nyckelroll i att samordna, stötta och skapa struktur i en verksamhet som präglas av både variation och tempo.
Nu söker vi en engagerad och strukturerad gruppledare till en nyinrättad roll inom funktionsstöd i Strängnäs kommun. Du kommer att vara ett nära stöd till enhetschef och arbeta tillsammans med tre olika verksamheter: personlig assistans, korttidsverksamhet för barn samt ett LSS-boende.
Som gruppledare får du en operativ roll där du bidrar till trygghet, kvalitet och kontinuitet - både för medarbetare och brukare. Du blir en viktig länk mellan chef och arbetsgrupp, där du omsätter beslut i praktiken, samordnar insatser och skapar goda förutsättningar för det dagliga arbetet. Tillsammans med enhetschefen arbetar du för att stärka teamen och utveckla verksamheten med brukarnas bästa i fokus.
I rollen som gruppledare fungerar du som arbetsledare och är en operativ länk mellan enhetschef och arbetsgrupp, med uppdrag att stötta, samordna och kvalitetssäkra det dagliga arbetet men du kommer inte ha något formellt personalansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Operativ arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter, med eget initiativ till att förbättra och utveckla arbetsflöden.
* Stöd vid akuta situationer kopplat till bemanning, felanmälan, samt identifiera förbättringsområden.
* Implementera, utvärdera och vidareutveckla nya arbetssätt kopplat till brukarfrågor och kvalitetsutveckling.
* Samverkan med Försäkringskassan kring personlig assistans för att optimera brukarnas stöd.
* Driva och delta vid rekrytering av vikarier och introduktion av nyanställda.
* Utreda avvikelser och följa upp rutiner, dokumentation och genomförandeplaner.
* Motivera och handleda kollegor i det pedagogiska arbetet.
* Vara en naturlig kontaktperson för brukare och anhöriga.
* Delta i samverkansmöten med andra professioner och återföra information till arbetsgruppen enhetschef och andra relevanta funktioner.
* Fånga upp behov och lyfta till APT och brukarfokus.
* Ansvara för praktiska och administrativa uppgifter såsom behörigheter, telefoner, systemfrågor m.m.
Verksamheten präglas av ständig rörelse här händer det saker varje dag. Du har förmågan att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna förändras. Du är flexibel, lösningsfokuserad och trygg i att hantera variation i arbetsdagen, oavsett om det gäller akuta bemanningsfrågor, praktiska utmaningar eller förändrade brukarbehov. Det är just din förmåga att anpassa dig och behålla lugnet som gör dig till en stabil och uppskattad kollega i en dynamisk miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en för rollen relevant utbildning, t ex beteendevetare, socionom eller annan likvärdig utbildning.
* flerårig aktuell erfarenhet av att arbete inom LSS.
* dokumenterad erfarenhet av att metodhandleda i LAB och PFA.
* aktuell erfarenhet av administrativt arbete, t ex framtagande av skriftliga rutiner, sammanställningar, underlag odyl.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* god vana att använda IT som ett stöd i arbete, tex Office-paketet, Teams odyl.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet som gruppledare.
* Utbildning inom MI (Motiverande samtal) och/eller ledarskap.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem. I rollen som gruppledare är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga du uttrycker dig tydligt, lyhört och med respekt i mötet med både kollegor, medarbetare, brukare och anhöriga. Du har lätt för att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt, vilket skapar struktur och trygghet i vardagen. Din problemlösningsförmåga gör att du snabbt kan identifiera utmaningar och hitta konstruktiva lösningar, samtidigt som du tar ansvar för både verksamhetens kvalitet och medarbetare och brukarnas välbefinnande. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till en positiv och stödjande arbetsmiljö där teamet utvecklas och växer tillsammans.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
