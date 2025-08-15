Gruppledare till 1:a Omtanken sökes
2025-08-15
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Är du en ansvarstagande ledare som trivs med att motivera och inspirera andra?
Vi söker nu en gruppledare till 1:a Omtanken - en nyckelperson som fungerar som navet i vår verksamhet och bidrar till att skapa trygghet, struktur och kvalitet för både medarbetare och kunder.
Om rollen
Som gruppledare får du ett brett och betydelsefullt ansvar för din grupp. Du är länken mellan medarbetarna, verksamhetsledningen och våra kunder, och arbetar både operativt och administrativt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Säkerställa att nya scheman är korrekta, följer gällande regler och läggs in i Lifecare Planering.
Introducera och handleda ny personal i verksamheten.
Ta emot och hantera mindre klagomål från kunder och anhöriga.
Beställa inkontinensskydd och hjälpmedel.
Säkerställa att läkemedel levereras till kunder på ett tryggt och säkert sätt.
Planera och leda vissa möten.
Stötta planeraren genom att kontrollera att insatser är korrekta och planerade enligt kunders önskemål.
I rollen ingår även jourtjänst en vecka per månad, vilket innebär ansvar för sjuk- och friskskrivningar samt schemaändringar i Lifecare Planering.
Kombination av ledarskap och omsorg
Utöver gruppledaruppdraget arbetar du som undersköterska ute i verksamheten, vilket ger dig en nära kontakt med både kunder och kollegor. På så sätt får du en djup förståelse för verksamhetens behov och kan bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har god kommunikativ förmåga och kan motivera andra.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och stort ansvar.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - både i människors vardag och för verksamhetens utveckling.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällstid och helg.
Undersköterska med skyddad yrkestitel
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 1:a Omtanken AB
9460583