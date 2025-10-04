Gruppledare SiS Johannisberg Sävast
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Boden Visa alla socialsekreterarjobb i Boden
2025-10-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Boden
, Kalix
, Vindeln
, Sollefteå
, Mark
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till livsviktig förändring i en ungdoms liv? Vill du vara med och leda det dagliga arbetet tillsammans med enhetschef och kollegor? Sök jobbet som gruppledare på SiS!
SiS ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Sävast och en i Kalix. Vår målgrupp i Sävast är skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Allt abete genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. Som nyanställd hos oss erbjuds du en gedigen introduktion, grundutbildning och vidareutbildning inom områden som säkerhet, otillåten påverkan, konflikthantering, hjärt och lungräddning med mera.
Rollen som gruppledare är en ledande befattning på respektive avdelning där du leder teamet och det dagliga arbetet för att skapa en trygg och strukturerad miljö för utsatta ungdomar. Du ansvarar för att operativt leda, planera och organisera det dagliga arbetet på din avdelning tillsammans med enhetschef. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och förtroendefullt i enlighet med gällande lagstiftning och interna styrdokument. I rollen som gruppledare är du enhetschefens och kollegornas närmaste stöd i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller utvecklingsområden i verksamheten. Du bidrar till att främja samarbete och kommunikation på din avdelning likväl som på hela institutionen. Introduktion och handledning av nya och befintliga medarbetare ingår i ditt arbete. I rollen arbetar du aktivt på avdelning med att leda det operativa vård- och behandlingsarbetet.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag. I rollen kan det bli aktuellt att du ersätter ordinarie enhetschef vid frånvaro. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att leda och inspirera människor i din omgivning. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Ditt förhållningssätt genomsyras av samarbete, struktur, engagemang och beslutsamhet och du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring. Som person och ledare ser vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande. Du behöver vara trygg och tydlig i din roll på avdelningen. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil samt behåller lugnet även i pressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska också ha:
• Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls, - vård- eller beteendevetenskap
• Flerårig meriterad arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
• God fysisk förmåga.
• Körkort B.
Vänligen bifoga examensbevis till din ansökan som visar att du har akademisk examen om minst 180 hp. Examensbevis utfärdat i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner. Läs mer om våra förmåner.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25-10-26.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9540729