Gruppledare/Samverkanskoordinator Arbetsmarknadsenheten
2025-10-03
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Vill du vara med och skapa vägar till arbete och egen försörjning? Är du en trygg ledare med god samverkansförmåga? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en del av socialförvaltningen och arbetar för att stötta invånare mot egen försörjning genom arbetsmarknadsåtgärder, arbetslivsrehabilitering och arbetsförmågeutredningar. Vi är ett tvärprofessionellt team med arbetsmarknadskonsulenter, arbetsterapeuter, SE-coacher, handledare och administratör. AME driver även egna verksamheter som Kärntvätten, Paketeringen och Retro.
Tjänsten kombinerar två viktiga uppdrag:
* Gruppledare inom Arbetsmarknadsenheten
* Samverkanskoordinator för Eksjö kommunområde
Som gruppledare leder du det dagliga arbetet inom AME, stöttar medarbetare, fördelar arbetsuppgifter och säkerställer kvalitet och metodtrohet. Du har en nyckelroll i att bidra till att utveckla verksamheten och samverka med andra aktörer.
Som samverkanskoordinator arbetar du strategiskt för att stärka samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt Eksjö kommun. Du omvärldsbevakar, sprider kunskap om aktörernas uppdrag och driver gemensamma utvecklingsområden alltid med jämställdhet som en självklar del.
Arbetsuppgifter som ingår:
* Leda och stödja arbetsmarknadskonsulent och arbetsterapeuter
* Fördela ärenden och prioritera arbetsuppgifter
* Följa upp dokumentation
* Bidra till metodutveckling och kvalitetsarbete
* Samverka med myndigheter, verksamheter och näringsliv
* Introducera nyanställda och bidra till god arbetsmiljö
* Identifiera och utveckla strukturell samverkan
* Sprida kunskap om rehabiliteringsaktörernas uppdrag
* Driva utvecklingsarbete inom Samverk HöglandetKvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig.
Du behöver ha minst 3-års erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsområdet, socialt arbete eller annan liknande verksamhet. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Som person är du trygg och stabil med förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt sätt att leda och stödja utifrån olika behov och situationer. Du är van att planera, organisera och prioritera, och du har ett analytiskt förhållningssätt där du ser möjligheter till utveckling med fokus på det gemensamma målet.
Vid intervju kommer du att få presentera en arbetsuppgift som du fått förbereda.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
