Gruppledare dagtid - Örebro
Securitas AB / Väktarjobb / Örebro Visa alla väktarjobb i Örebro
2025-11-10
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Motiveras du av att utveckla dig själv och andra? Här kan du hjälpa oss att få våra team att fungera som allra bäst och samtidigt göra en samhällsinsats.
Vi på Securitas letar just nu efter en gruppledare på dagtid till kontoret i Örebro. Här kommer du tillsammans med övriga gruppledare och chefer att arbeta med att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare. I rollen arbetar du som väktare, där dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att leda och fördela arbetet på fält. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utföra ronder hos våra kunder och rycka ut på inkomna larm. I arbetet kommer du även att sköta kontakter mot kund, både stora som små kunder. Arbetstiderna är dagtid 06:00-18:00 och på ett så kallat 5:2 schema vilket innefattar tjänstgöring varannan helg.
Genom ditt engagemang i teamet och tydligt ledarskap lägger du grund till väl sammansvetsade team. På Securitas vill vi vara bäst i vår bransch och i rollen som gruppledare kommer du ha en stor påverkan genom regelbunden dialog med såväl våra kunder som anställda omkring dig.
Du kommer till exempel att:
Leda och planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt både för rond- och stationärkunder
Hantera den dagliga kontakten med både stora och små kunder
Säkerställa att Securitas policys följs och efterlevs
Tjänsten passar dig som är nyfiken på en ledande roll där du får möjlighet att arbeta både på egen hand, men också med andra. Vi kommer oftast nära varandra i de grupper vi arbetar i, så om du vill jobba i en föränderlig vardag där vi hämtar energi från varandra i gruppen är detta rätt jobb för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Du är utbildad väktare
Har erfarenhet från säkerhetsbranschen
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning
Arbetsmiljöutbildning
Utbildad skyddsvakt eller ordningsvakt
Erfarenhet från våra stödsystem (ex Tools, GSP)
Vi lägger även stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten och där vi har några personliga egenskaper vi letar lite extra efter hos dig som person, vilka är :
Samarbetsvillig - Du är team-orienterad och tillmötesgående.
Strukturerad - Du är pålitlig, flitig och ansvarstagande
Målmedveten - Du är detaljfokuserad och ordningsam
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: love.paris@securitas.se
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: marc.thorsell@securitas.se
Tjänsten är på heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi arbetar med urvalstester
Sista ansökningsdag är 2025-11-30
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För de flesta roller krävs även B-körkort.
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
