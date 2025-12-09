Gruppledare beroende Järva
2025-12-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten i Järva?
Vi söker nu en ersättare för en av våra gruppledare som valt att gå vidare till annan tjänst inom Stockholms stad.
Beroendeenhet 1 är en av två enheter inom avdelningen Individ och familj som arbetar med personer med skadligt bruk och beroende. Vi möter personer från 18 år och uppåt. Inom enheten finns en struktur där vissa medarbetare arbetar med unga vuxna (18-29 år) och andra med vuxna från 30 år och uppåt. Enheten har också ett särskilt fokus på samverkan med barn- och ungdomsverksamheter när våra klienter är föräldrar. Vi delar lokaler med regionens beroendevård, vilket möjliggör ett nära och välfungerande samarbete. På enheten arbetar i dag 12 socialsekreterare, 2 gruppledare och 1 enhetschef.
Individ och familj Järva består av fem områden och omfatta cirka 500 medarbetare. Vi arbetar för att stärka trygghet, delaktighet och livskvalitet för Järvaborna genom ett brett utbud av sociala insatser. Avdelningen ansvarar för utredning, stöd och skydd till barn och unga samt deras föräldrar när det finns oro för att ett barn far illa. Vi erbjuder också utredning, stöd och insatser för vuxna som vill lämna ett liv präglat av missbruk, kriminalitet eller våld i nära relationer. Vi arbetar även med utredning av ekonomiskt bistånd och ger stöd på vägen mot egen försörjning och en varaktig bostad. Det förebyggande arbetet är en viktig del av vårt uppdrag och omfattar bland annat fältverksamhet samt föräldrastöd.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande roll i en tid av förändring. Du får kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och handledning, och du har stöd av både chefer, gruppledare och kollegor i det dagliga arbetet.
Som anställd i Stockholms stad har du även friskvårdsbidrag och möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor. Vårt kontor är beläget i Kista nära tunnelbanan.
Din roll
Som gruppledare arbetar du tillsammans med medarbetarna och är ett stöd till enhetschefen.
Arbetet som gruppledare innebär att du;
Planerar och koordinerar det operativa arbetet inom enheten, men har inget formellt ansvar för ekonomi, verksamhet eller personal.
Stöttar, prioriterar och skapar struktur för medarbetare i ärendehandledning.
Implementerar och följer upp enhetens arbetssätt samt säkerställer efterlevnad av riktlinjer och rutiner, så kallade egenkontroller.
I samråd med enhetschef arbetar med uppföljning av statistik och att analysera verksamhetsfrågor.
Arbetar löpande med förbättringsarbete i processer, rutiner och arbetssätt samt är kontaktperson eller samordnar uppdrag gentemot interna och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har;
Socionomexamen.
Aktuell och dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med vuxna inom skadligt bruk och beroende.
Relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Aktuell och fördjupad kunskap inom området och de lagar som styr
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du tar ansvar för ditt arbete, är engagerad och tydlig i din kommunikation. Du är relationsskapande, uthållig och drivande när det gäller utveckling samt har en analytisk förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din ansökan
Intervjuer kommer att ske löpande
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
