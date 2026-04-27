Gruppchef Utbildningskliniken, vuxen, Göteborg
2026-04-27
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!

Publiceringsdatum: 2026-04-27
Utbildningskliniken vuxen är en del av Folktandvårdens universitetstandvård vilket innebär att kliniken aktivt deltar i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Utbildningskliniken med drygt 65 anställda, kännetecknas av kreativitet, utveckling, engagemang och erbjuder en stimulerande miljö där kunskap och erfarenhet tillvaratas på bästa sätt. Undervisningen genomförs huvudsakligen i ämnesintegrerad form i nära samarbete med institutionen för odontologi där den teoretiska utbildningen och odontologisk forskning bedrivs.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med klinikens ledningsgrupp sätter mål och engagerar medarbetare i det utvecklings- och kvalitetsarbete som bedrivs. Ledaren som på ett kommunikativt sätt uppmuntrar och skapar förutsättning för alla medarbetares utveckling. Du skapar tillitsfulla relationer samt är en närvarande och tillgänglig chef.
Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter finns det utrymme att vara kliniskt verksam eller bedriva forskning enligt överenskommelse. I din roll som gruppchef kommer du att samverka med Institutionen för odontologi, Specialisttandvården på Odontologen och Allmäntandvården.
Som gruppchef är du tillsammans med klinikchef ansvarig för verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du har personalansvar för ca 35 medarbetare inom gruppen tandläkare/ tandhygienister. Du ansvarar för rekrytering, medarbetarsamtal, lönesättning och rehabiliteringsarbete.
I klinikens ledningsgrupp ingår, förutom klinikchef, ytterligare en gruppchef med ansvar för tandsköterskor och administrativ personal samt en klinikkoordinator. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och som har erfarenhet av kliniskt arbete i odontologisk verksamhet. Erfarenhet av klinisk handledning, samverkan med Institutionen för odontologi och specialisttandvården är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av eller ett stort intresse för ledarskap.
Du trivs i en stor personalgrupp med omväxlande och komplexa arbetsuppgifter och har en vilja att driva klinikens utveckling fortsatt framåt.
Du är kreativ, ser möjligheter och konsekvenser av olika beslut. Som gruppchef är du lojal gentemot verksamhet och din klinikledningsgrupp. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och klarar av att vid behov fatta snabba beslut.
I din roll som gruppchef är du lyhörd och tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang genom din goda samarbets- och kommunikativa förmåga.
Intervjuer planeras till den 19 maj 2026 på Odontologen Göteborg.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra Götalandsregionen. Som en del av urvalsprocessen kan arbetspsykologisk testning vid Center för chefsrekrytering förekomma.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Utbildningskliniken vuxen, Göteborg Kontakt
Vision, Mari Liepins 073-0602540 Jobbnummer
9876284