Gruppchef till IT
Tillväxtverket / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
IT-enheten tillhör avdelningen Verksamhetsstöd och består av tre grupper. Gruppen ansvarar för att säkerställa en stabil och säker drift genom väl förvaltade system, god infrastruktur och support. Detta inkluderar hantering av avtal, samarbete med IT-driftleverantörer och uppföljning av leveranser. Gruppen arbetar med att uppfylla säkerhetskrav, driva IT-säkerhetsarbetet, genomföra kontinuerliga förbättringar, incidenthantering och följa upp resultat. IT-Support och support för myndighetens ärendehanteringssystem, Nyps, hanteras också av gruppen.
Gruppen har ca 20 anställda på flera orter i Sverige. Ditt ledarskap kommer delvis ske på distans och ställer höga krav på dialog. Rollen innehåller allt från att rekrytera, utveckla och leda personal till struktur- och vidareutvecklingsfrågor i nära samarbete med andra.
I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning av medarbetare inom gruppen och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ, taktisk och strategisk karaktär i en agil miljö. Som gruppchef får du ett delegerat personalansvar och ansvarar för medarbetarnas välmående i gruppen håller medarbetarsamtal och lönerevisioner.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund
Vi söker dig som har:
• Flerårig aktuell erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar.
• Erfarenhet av att leda IT-säkerhetsarbete och kommunicera IT- säkerhetsfrågor.
• Vana att leda arbetet mot en extern driftorganisation och har förståelse för vilka krav som behöver ställas på IT-driftmiljöer för en digitaliserad myndighet med egen utveckling.
• Erfarenhet av att medverka vid upphandling inom IT, vilket innefattar formulering och utvärdering av tekniska krav
• Erfarenhet av avtalsuppföljning med ansvar för leverantörsdialog
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av att bidragit aktivt till förflyttningar och transitioner av hela IT-miljöer i en komplex organisation.
• Erfarenhet av att leda förvaltning av IT-system.
• Erfarenhet och förståelse för IT-infrastruktur, DevOps och nätverk.
• Erfarenhet av att arbeta med ISO 27001 och/eller ISO 27002.
• Erfarenhet av att arbeta med IT i offentlig sektor.
• Flerårig erfarenhet av agilt arbete och av att leda i en agil kontext.
Som person söker vi dig som har förmågan att ta på dig arbetsgivarrollen, se helheten för myndigheten och skapa engagemang. Du är tydlig i din kommunikation och är en aktiv lyssnare samt har en mycket god förmåga att leverera service ur ett kund/verksamhetsperspektiv och hålla dialog med interna och externa parter. Du har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete samt att skapa samsyn om verksamhetens inriktning.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 22 september 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Stefan Lundmark, tfn 08- 681 93 89. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Linda Aalto, e-post linda.aalto@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
