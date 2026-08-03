Gruppchef till [enhet]
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-08-03
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Nu söker vi en gruppchef till Skarpnäcksgården, F-huset. Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner.
Om Skarpnäcksgården F-huset Nytida Skarpnäcksgården F-Huset är ett hem för vård eller boende, ett HVB, som ligger i Skarpnäck söder om Stockholm. Målsättningen är att den enskilde känner sig trygg på F-huset och att vi kan stärka den enskildes möjligheter att leva ett så självständigt och välfungerande liv som möjligt.
Skarpnäcksgården ligger rofyllt på gångavstånd från Skarpnäcks tunnelbanestation. Den enskilde bor i ett enkelrum på 15 till 20 kvadratmeter med egen toalett. Rummet är basmöblerat. Dusch delas med andra boende och det finns möjlighet att utnyttja tvättstuga. Den enskilde har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, umgänge, TV-rum samt även en uteplats.
F-Huset vänder sig till vuxna i åldern 18 år och uppåt oavsett kön. Vi vänder oss till personer med:
Pågående missbruk
Beroende av droger eller alkohol
Hemlöshetsproblematik
Psykisk problematik
Vi arbetar utifrån det uppdrag vi får samt utifrån den enskildes behov. Den enskilde och uppdragsgivaren är delaktiga genom hela processen. Det kan handla om att ge stöd på olika sätt, till exempel genom att
upprätta eller bibehålla kontakten med sjukvård och/eller psykiatri
ge stöd vad gäller läkemedelsbehandling
upprätta ett veckoschema för personlig hygien, tvätt och städ
stötta och hjälpa den enskilde beträffande ekonomi
motivera till delaktighet i aktiviteter som känns meningsfulla
ombesörja sår eller andra specifika omvårdnadsbehov
Vi anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.
Om rollen Som gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar: Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Din erfarenhet och kunskap Du har eftergymnasial eller högskoleutbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen. Du talar och skriver flytande svenska. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd, lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbetsledning.
Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här erbjuder vi: Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Kalle Ingerstad, 073-0838127 Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8159480-2126949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Brännkyrkagatan 100 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10018772