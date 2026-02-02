Gruppchef Systemplanering (vikariat)
2026-02-02
Du kommer bli en del av vår avdelning Energisystem inom enheten Drift & Energisystem som är en del av den satsning vi kallar för PROACTIVE.ON - ett initiativ för att stärka vår organisation med ett tydligt ansvar för hela energisystemet. I och med den energiomställning och kraftfulla elektrifiering som pågår samt till följd av teknikutveckling och digitalisering öppnas behov av fler lösningar för att möta efterfrågan både ur ett kapacitets- och anslutningsperspektiv. Här har vi på Energisystem en viktig och avgörande roll!
Vi söker nu dig som vill kliva in i rollen som Gruppchef för Systemplanering, där du står i centrum för energiomställningen samtidigt som du får driva utvecklingen av framtidens energisystem!
Din roll
Som Gruppchef för Systemplanering kommer du att leda ett team som genom analyser, och ny teknik ansvarar för att säkerställa elnätets stabilitet, både på kortare och lite längre sikt. Gruppen du leder har ett viktigt uppdrag - att styra hur vi utformar vårt elsystem så att det är redo för alla utmaningar i det ständigt förändrande energilandskapet. Tillsammans med experter från andra avdelningar, ansvarar din grupp för att utforma och implementera policies och styrdokument för nätstabilitet och beredskap. Gruppen genomför analyser av elsystemets parametrar, utvecklar nya tekniska lösningar, samt hanterar tekniska krav på nyanslutningar till nätet.
I din roll ansvarar du för att skapa och upprätthålla en strategisk plan, för att på ett datadrivet och automatiserat sätt, utveckla verksamheten samtidigt som du supporterar, utvecklar och leder dina medarbetare i det dagliga arbetet. Du har en central del i det strategiska elsystemansvaret och samarbetar nära driftorganisationen och regionnätsaffären för att göra verklig skillnad samtidigt som du ingår i avdelningens ledningsteam.
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. januari 2027.
Om dig vi söker
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har erfarenhet inom energibranschen med kunskap om elnätets uppbyggnad. Områden som är intressanta är om du har erfarenhet av drift, elnätsutveckling eller IT/system kopplat till elnät, och du är troligtvis också utbildad ingenjör inom området. Vi ser att du har ett starkt intresse för att leda och coacha andra, och att du är motiverad att växa och utvecklas vidare i en ledarroll, även om du inte nödvändigtvis har tidigare erfarenhet som chef.
För oss är det viktigt vad du kan bidra med genom ditt ledarskap och dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en ledare med förmågan att skapa struktur och tydlighet för ditt team, samtidigt som du ger dina medarbetare utrymme att ta stort eget ansvar och växa i sina roller. Du har en naturlig nyfikenhet och ett genuint intresse för att förstå både människor och teknik, och du vet hur du ska driva arbetet framåt med rätt balans mellan detaljer och helhet. Vi söker dig som ser utvecklingsmöjligheter i varje utmaning och som har en förmåga att inspirera ditt team att tänka nytt och tillsammans ta steg framåt. Du är en person som uppskattar och värdesätter att bygga vidare på framgångsrika samarbeten och ser styrkan i att få med dig ditt team i det.
Hur är det hos oss?
Din närmsta chef, Erica Niemi, ser fram emot att välkomna dig till ledningsteamet och är stolt över att vi har ett öppet klimat med inkluderande kultur där vi som grupp alltid stöttar varandra. Erica drivs av att tänka framåt och är mån om att få med alla på vägen dit vi ska. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att möjliggöra ett hållbart energisystem samtidigt som vi stärker E.ON's position i framkant av energiomställningen!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 16:e februari.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, fråga rekryterande chef:
Erica Niemi, erica.niemi@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
