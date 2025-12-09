Gruppchef Structure & Layout
Siemens Energy AB / Chefsjobb / Finspång Visa alla chefsjobb i Finspång
2025-12-09
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Eksjö
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du är en del av ett dynamiskt team inom Mechanical Installation hos Development & Standard (D&S). Som chef för Structure & Layout (S&L) kommer du att leda och planera gruppens verksamhet i nära samarbete med andra chefer och projektledare. Ditt ansvar omfattar utvecklingen av stålstrukturer och installationer för våra gasturbinpackar, där du också kommer att arbeta med 3D CAD-modeller och NX WoW. Du kommer att vara en nyckelperson i att driva innovation och effektivitet, samtidigt som du samarbetar med interna och externa kunder för att säkerställa högsta kvalitet i våra projekt.
Hur du kommer att påverka
* Du kommer leda en grupp på cirka 20 medarbetare, inklusive externa resurser, uppdelat i två team.
* Du kommer att leda ett av teamen och stödja dina medarbetare i deras dagliga arbete och utmaningar.
* Tillsammans med medarbetarna kommer du att utveckla tekniska lösningar, processer och verktyg.
* Du kommer att driva en agil arbetsmetodik genom att främja ägandeskap, personligt ansvar och kreativt tänkande.
* Du kommer att arbeta med strategiska frågor för att utveckla verksamheten på både kort och lång sikt.
* Tillsammans med teamledarna kommer du att hantera operativa frågor som resursplanering och stödja utvecklingsprojekt samt andra avdelningar som order, service och försäljning.
Vad du medför
* Du är lyhörd och strävar alltid efter att förbättra och utveckla verksamheten.
* Du är drivande och tar initiativ i ditt arbete.
* Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar lätt med andra.
* Du kan kommunicera obehindrat på engelska och svenska, både verbalt och skriftligt.
* Du är ansvarsfull och skapar ett engagerande och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna får möjlighet att växa.
* Erfarenhet inom konstruktion är meriterande.
* Tidigare erfarenhet som chef eller teamledare är en fördel.
Om teamet
Mechanical Installation inom D&S består av tre grupper: Piping, Structure & Layout och Mechanical Integrity Structure. Inom Structure & Layout är teamet uppdelat i två delar: Structure och Layout. Du kommer att leda ett öppensinnat och mångsidigt team där samarbete och stöd är centrala värden. Vi strävar efter ett arbetsklimat där vi agerar som ett team och stöttar varandra i både små och stora utmaningar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-12-09Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 286400 senast 2025-12-23
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Linda Lindberg på linda.lindberg@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryt... Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "286400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9636355