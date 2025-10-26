Gruppchef Säkerhetsskyddsavtal - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Säkerhetsjobb / Eskilstuna Visa alla säkerhetsjobb i Eskilstuna
2025-10-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en gruppchef till gruppen för säkerhetsskyddsavtal vid enheten för kontroll- och säkerhetsprövning som arbetar med att företräda myndigheten inom säkerhetsskydd med inriktning säkerhetsskyddsavtal. Har du god administrativ förmåga, ett intresse för säkerhetsfrågor och vill stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Din vardag - stärka säkerheten i totalförsvaret
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket. Arbetet innefattar säkerhetsskyddsanalys, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, incidenthantering, säkerhetsskyddsavtal och signalskydd. På säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 40 medarbetare. Enheten för kontroll- och säkerhetsprövning bedriver verksamhet i hela Sverige och är en del av Säkerhetsavdelningen. Enheten ger stöd till myndighetens samtliga verksamheter samt bidrar med styrning, samordning och uppföljning i personalsäkerhetsfrågor såsom säkerhetsprövning och säkerhetsutbildning.
Som gruppchef förväntas du driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, ta fram nya metoder och vara ett stöd för dina medarbetare. Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten.
Resor förekommer i tjänsten och går att planera. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. Som gruppchef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar, inkluderat arbetsmiljö. Ditt uppdrag utför du i enlighet med gällande lagar, avtal samt interna styrdokument.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet eller högskola. Du har erfarenhet av en ledande befattning, gärna inom statlig sektor. Du har erfarenhet av att jobba inom en verksamhet som innehar många skyddsvärden kopplat till Sveriges säkerhet. Vidare har du erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskydds-överenskommelser och uppföljningar av dessa avtal.
Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet alternativt annan för tjänsten relevant utbildning. Har du någon form av ledarerfarenhet samt kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning eller Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst ser vi det som meriterande. Har du erfarenhet av operativt säkerhetsarbete, gärna inom en försvarsnära eller brottsbekämpande myndighet är det en fördel.
Du är en lugn ledare som har struktur och levererar resultat. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som gruppchef på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag. Därför behöver vi dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, sköter driften och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta enhetschef Roger Thörnstrand 010-44 44 512 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574565