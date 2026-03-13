Gruppchef Produktion
SCA Skog AB / Skogsbrukarjobb / Östersund Visa alla skogsbrukarjobb i Östersund
2026-03-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SCA Skog AB i Östersund
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Strömsund
eller i hela Sverige
SCA Skog AB
Ett hållbart arbetsliv
SCA Skog söker en Gruppchef Produktion Egna Lag till Östersund - en dynamisk tjänst som passar dig som drivs av att motivera andra, hantera praktiska utmaningar och arbeta nära skogsproduktionens vardag.
Din nästa utmaning
Inom funktionen Produktion på SCA ansvarar vi för avverkning av skog, oavsett om det är privat skog eller SCA:s egen skog. Funktionen har cirka 160 medarbetare och omfattar all produktion från Norrbotten i norr till Hälsingland i söder. Inom funktionen finns avdelningen Egna Lag bestående av sju gruppchefer som leder SCA:s egna lag. Som gruppchef ansvarar du för att leda och stötta våra egna avverkningslag som består av en grupp på ca 10-16 maskinförare. Ditt ansvar innefattar områden som hälsa och säkerhet, optimera produktiviteten, säkerställa leveransprecision samt upprätthålla kvalitets- och budgetmål.
Ditt dagliga arbete är en kombination av administrativt arbete och närvaro i fält, där du finns tillgänglig för att stötta dina medarbetare i deras dagliga utmaningar. En central del av din roll är att främja en positiv dialog och en god samarbetskultur inom laget.
Tjänsten innefattar även administrativa uppgifter såsom lönehantering, fakturering och resultatrapportering. Du fungerar dessutom som en värdefull resurs för dina medarbetare i praktiska frågor som exempelvis IT-relaterat stöd, hantering av arbetskläder och andra arbetsrelaterade behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom skogsproduktion och som har haft en roll med ansvar för att leda och stötta andra människor i deras arbete, antingen som chef eller ledare utan personalansvar. Du kan exempelvis ha arbetat som produktionsledare eller haft en likvärdig roll där du har planerat, koordinerat och lett entreprenörer eller egna team. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning med skoglig inriktning och kunskap om skogsproduktion, då detta underlättar för dig att förstå och hantera verksamhetens förutsättningar och behov.
Du är en närvarande ledare som ser gruppens framgång som din egen. Du gillar att utveckla andra och att vara med och bidra till att dina medarbetare växer i sin yrkesroll. Vi söker dig som vill vara en god förebild som engagerar dig i dina medarbetare för att de ska utvecklas, känna engagemang och trivas på jobbet. Du har ett uttalat intresse för ledarskap och en god förmåga att stödja och inspirera dina medarbetare i deras och teamets utveckling. Problemlösning och kommunikation är en stor del av din vardag och du trivs när du får vara navet i en verksamhet i rörelse.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5157-44034193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Skog AB
(org.nr 556048-2852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Holmquist 00000000 Jobbnummer
9796192