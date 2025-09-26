Gruppchef Process och säkerhetsanalys - Forsmark
2025-09-26
Företagsbeskrivning
Är du en inspirerande ledare som vill jobba med kärnkraft? Hos oss tar du dig an en av vår tids viktigaste utmaningar och formar framtidens energisektor.
På Forsmarks kraftgrupp AB arbetar vi tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
Nu söker vi en gruppchef till Process och säkerhetsanalys som ingår i enheten Anläggningsdesign på Forsmark. Enhetens ansvar är att tillse att Forsmark uppfyller ställda krav och att dess licensierings- och konstruktionsgrund bibehålls.
Om rollen
Som gruppchef leder du en nybildad och dynamisk grupp med 13 specialiserade ingenjörer. Gruppen arbetar med analyser som säkerställer våra anläggningars säkerhet, processuppföljning och probabilistisk säkerhetsanalys (PSA).
Din roll ger dig möjlighet att arbeta med allt från dagliga driftsfrågor till långsiktiga strategiska utmaningar. Det här skapar en bred erfarenhetsbas och utmärkta karriärmöjligheter inom energibranschen. Resor i tjänsten förekommer några gånger per år.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Leda och utveckla gruppens arbete inom verksamhetsområdet, både strategiskt och operativt
Stötta medarbetarnas utveckling och kompetensutveckling
Planera och säkra resurser tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschef
Utveckla arbetssätt och dela erfarenheter mellan grupperna
Delta aktivt i ledningsgruppens arbete och bidra till enhetens framgång
Kravspecifikation
Du har:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande relevant arbetserfarenhet
Erfarenhet av arbete med tekniska analyser inom exempelvis kraftproduktion alternativt processindustri och / eller erfarenhet av kärnkraftsindustri
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är om du har:
Erfarenheter som ledareProfil
Vi söker dig som vill utvecklas som ledare och som värdesätter vårt ledarskapsramverk. Du visar förmåga att leda dig själv med självinsikt och autenticitet. Du skapar trygghet och främjar utveckling hos dina medarbetare. Du bygger tillit och samarbete i team samtidigt som du driver resultat genom tydlig riktning och uppföljning.
Som person är du engagerad och inkluderande. Du skapar delaktighet och främjar öppen dialog där alla perspektiv välkomnas. Du har förmågan att se helheten när mycket händer samtidigt och tar beslut när det behövs. Du inspirerar ansvar och engagemang hos alla omkring dig, även när utmaningar uppstår.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Karin Eriksson, Karin.Eriksson@vattenfall.com
eller +46725 54 27 67
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Sofia Berggren sofia.berggren@vattenfall.com
Våra fackliga representanter är: Akademikerna- Hans Lindqvist, Ledarna - Martin Hägglund och Håkan Holmgren, SEKO - Ingemar Eriksson och Leo Lehtinen, Unionen - Mia Friberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2025.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9527588