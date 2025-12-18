Gruppchef Livsmedel och tillstånd
2025-12-18
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Gruppen Livsmedel och tillstånd är en del av enheten Miljö och hälsa. I gruppens kärnuppdrag ingår det att genomföra inspektioner för att säkerhetsställa att mat och dricksvatten är säkert och för att ingen konsument ska bli vilseledd om livsmedels innehåll. Gruppen ansvarar även för handläggning av tillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen och Lag om handel med receptfria läkemedel.
Hos oss erbjuds du flexibel arbetstid med möjlighet att en del av arbetstiden arbeta hemma eller på annan ort. Arbetsplatsen för denna tjänst är Förvaltningshuset som ligger centralt och endast ett stenkast från Gävle centralstation. Här erbjuds du en nyrenoverad arbetsmiljö med utsikt över Gavleån.
Vi söker en engagerad och trygg gruppchef till Livsmedel och tillstånd. I uppdraget har du möjlighet att bidra till en rättssäker myndighetsutövning och att skapa goda förutsättningar för ett positivt företagsklimat.
Du kommer att leda en engagerad grupp med tio medarbetare som arbetar med tillsyn och tillståndsprövning inom framför allt livsmedelslagen och alkohollagen, men även andra närliggande regelverk. Vi arbetar för att säkerställa säkra livsmedel, ansvarsfull servering av alkohol och en hög kvalitet i de verksamheter vi granskar. Arbetet sker på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden.
I rollen som gruppchef har du fullt verksamhetsansvar där du ansvarar för kvalité, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder och fördelar arbetet, verkställer beslut, följer upp verksamheten och arbetar aktivt tillsammans med medarbetarna för att utveckla verksamheten. Du har många kontakter både internt i kommunen samt externt med företagare och verksamhetsutövare.
Du rapporterar till enhetschefen för Miljö och hälsa som också leder den ledningsgrupp som du ingår i tillsammans med gruppchefen för Miljö och hälsoskydd. Du ingår även i Bygg och miljös chefsforum tillsammans med övriga chefer inom verksamheten.
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning. Du har intresse och förmåga att leda människor och att skapa förutsättningar för att dom ska utvecklas, trivas och må bra. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet samt kunskap inom livsmedelslagen och alkohollagen.
För att du ska trivas och lyckas i rollen har du förmåga att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt. Du är bra på att skapa en öppen dialog där du samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang. Du är lyhörd och har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra.
Du är en person som ser helheten och som kan sätta tydliga mål. Du har en god förmåga att balansera lagstiftningens krav på rättssäkerhet med god service och ett arbetssätt som sätter kunden i fokus. Du tar tillvara på medarbetarnas kompetens, skapar delaktighet och tillsammans vågar ni prova nya arbetssätt som utvecklar verksamheten. Din förmåga att engagera och motivera andra kännetecknar dig!
Du har ett närvarande ledarskap där du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling. Du visar mod att agera när det behövs och skapar en stödjande och tillitsfull kultur utifrån vår värdegrund där våra gemensamma framgångsfaktorer är samarbete, bemötande och kvalité.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Varmt välkommen med din ansökan!
Carina Busk Ottosson, Vision
026-178313
Jasmine Falk, Naturvetarna
026-178306
Jesper Gullstrand, Ledarnajesper.gullstrand@ledarna.se
Sara Enegren, Akaviasara.enegren@gavle.se
026-178273
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Enhetschef Miljö och hälsa
