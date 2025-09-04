Gruppchef Kundservice & Kommunikation
Kalmar Vatten AB, Avdelning Stab / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2025-09-04
Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med dricksvatten av hög kvalitet och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. I Kalmar kommun har vi cirka 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner.
Vi är 125 medarbetare som arbetar med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla kunddialogen i en samhällsviktig VA-verksamhet?
Vi söker en engagerad och servicemedveten gruppchef till vår stab! En nyckelperson som vill leda och utveckla vår kundservice och kommunikation i ett kommunalt bolag med fokus på hållbar vattenförsörjning och god samhällsservice.
Som gruppchef för Kundservice och Kommunikation ansvarar du för ett team på fyra medarbetare; kundservicemedarbetare och kommunikatörer. Du har en central roll i att säkerställa en professionell, tillgänglig och utvecklingsinriktad kunddialog. En meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet där du får vara med och påverka hur vi möter våra kunder idag och i framtiden.
Kalmar Vattens målsättning är att ha nöjda kunder som värdesätter våra tjänster och tillsammans med oss vill bidra till ett hållbart Kalmar. För gruppen Kundservice och Kommunikation innebär detta både operativt och strategiskt arbete med att skapa högt förtroende hos kunder och medborgare, genom ett professionellt bemötande, ändamålsenlig information i rätt tid, professionell kundservice och korrekt debitering. Du ingår i avdelningsledningen för staben och är direkt underställd avdelningschefen och arbetar nära övriga gruppchefer på staben, men även chefer i bolaget som stort.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är
* Personalansvar inklusive arbetsmiljö, medarbetarsamtal och lönesättning
* Budget- och planeringsarbete samt uppföljning av kostnader och fakturor
* Hantering av kundklagomål, komplexa ärenden, avbetalningsplaner och kravprocesser
* Arbeta operativt i telefonväxeln med regelbundenhet
* Systemförvaltare för bolagets debiteringssystem vilket innebär att agera länk mellan IT-leverantör och verksamhetens behov samt kontinuerliga uppdateringar och utvecklingsinsatser kring systemet
* Utveckling och digitalisering av kundärendehantering med fokus på GDPR
* Arbeta med NKI, kundresa och förbättringsarbete
* Delta i kommunikationsinsatser kopplade till taxeutveckling och strategin "Skapa förståelse"
* Ingå i bolagets krisledning samt i andra grupper och nätverk såsom kundservicenätverk inom Kommunkoncernen
Kalmar Vatten är en hälsosam arbetsplats där vi värnar om vår personal och det ingår även i ditt arbete att delta i bolagets friskvårdsprogram och andra personalutvecklande aktiviteter. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av, eller intresse för chef och ledarskap, och som drivs av att utveckla kundrelationer. Du bör ha eftergymnasial utbildning inom service, ekonomi, kommunikation eller motsvarande yrkeserfarenhet som anses likvärdig.
Du har gedigen arbetserfarenhet från kundnära service och är van att hantera kundmöten med professionalism och empati. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom VA alternativt annan kommunal eller offentlig verksamhet som fokuserar på samhällsviktiga frågor. Du är van att arbeta med digitala system och i kundtjänst och har ett intresse för utveckling och effektivisering. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i både strategiska och operativa sammanhang.
Hos oss får du en roll där du gör skillnad och som du har möjlighet att utveckla. Du blir en del av ett engagerat team i en samhällsviktig verksamhet med höga ambitioner och stort ansvar.
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Då Kalmar Vatten är en samhällsnyttig verksamhet kan anställningen vara aktuell för krigsplacering samt säkerhetsprövning. Ersättning
Månadslön
