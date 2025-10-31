Gruppchef järnväg
2025-10-31
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning av jobbet
AFRY satsar stort inför kommande järnvägsprojekt i Norden och vi står rustade inför satsningar inom både underhåll och nybyggnation. Vår järnvägsorganisation är idag nationell med kontor från Malmö till Luleå och genom ett nära samarbete mellan olika teknikområden utgör vi tillsammans en stark helhet. I Sverige har vi idag ca 120 medarbetare inom kompetensområdena BEST+KM samt Järnvägssystem.
Sektion Mitt består idag av ca 30 medarbetare fördelade på flera orter, framförallt i Mälardalen. Medarbetarna leds genom 2 st gruppchefer som rapporterar till sektionschefen.
Vi söker nu en gruppchef till den grupp som sitter på våra kontor i Västerås, Eskilstuna mm. Som gruppchef hos oss har du personalansvaret för en grupp med ca 15 personer. Du får du en roll med stor variation, möjlighet till många kontakter och kundmöten med ansvar för personalen i gruppens individuella utveckling och arbetssituation. Du deltar i sektionens verksamhet inklusive strategier, lönsamhet, marknadsföring, kvalitet, personal och kompetensutveckling. Din chefsroll kombinerar du med att även själv arbeta viss tid som konsult, förslagsvis som uppdragsledare eller teknikspecialist. Du sitter med i sektion Mitts ledningsgrupp.
Arbetet sker i huvudsak på stationeringsorten Västerås. Vissa resor förekommer i tjänsten. Det finns även möjlighet till distansarbete i samråd med sektionschefen.
Vi söker dig som brinner för teamutveckling, nöjda kunder, affärsmannaskap och har ett stort intresse för sektionens tjänster! Vi är alla lagspelare och i rollen som gruppchef krävs att du är lyhörd, nyfiken och samarbetsorienterad. Vi söker dig som brinner för att se andra utvecklas och bygga hållbara team.
För denna roll ser vi att du har flerårig erfarenhet från järnvägsbranschen och är väl införstådd med frågeställningarna inom teknikområdena bana, el, signal, tele, kanalisation och elkraft. Utbildningsmässigt tror vi att du är högskole- eller civilingenjör alternativt har förvärvat motsvarande erfarenhet från annat håll. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet som konsult, men har du arbetat på entreprenör- eller beställarsidan är det också intressant.
Du har tidigare visat prov på ett gott ledarskap och kan på ett naturligt sätt engagera och motivera. Vi ser att du har god social kompetens och gillar att utmanas såväl tekniskt som affärs- och ledarskapsmässigt. Du har ett affärsmässigt driv, är relationsbyggande och det är en stor fördel om du har ett etablerat nätverk i branschen. Självklart ser du dig själv som en lagspelare och du trivs med att dela din kunskap både till kunder och kollegor. För denna roll ser vi även att du behärskar svenska och engelska obehindrat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
sista ansökningsdag är 2025-10-31
Kontaktperson för frågor:,
Matilda Tengdelius, Sektionschef Rail Mid
Telefon: +46 505 34 72
Mejl: matilda.tengdelius@afry.com
