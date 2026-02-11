Gruppchef IT Driftcenter
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi en gruppchef till gruppen IT Driftcenter. Gruppen ansvarar för IT-avdelningens driftövervakningsplattform. Gruppen ansvarar även för processledning inom ITIL såsom Change, Problem, Continuity och Service Level Som gruppchef leder du ca 15 anställda IT-tekniker, IT-specialister, tekniska arkitekter och konsulter. Inom ditt ansvarsområde har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. Gruppen jobbar i en komplex och utmanande IT-miljö där arbetet både är behovsdrivet och verksamhetsnära.
Vår IT-miljö är omfattande och varierande och innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Gruppen befinner sig i en spännande förändringsfas där nya tjänster etableras och IT-avdelningens organisation och uppdrag växer kommande år. Som ledare får du goda möjligheter att fortsatt utveckla IT-avdelningens verksamhet. Som gruppchef för IT-arbetsplatsplattformar ingår du i sektionens ledningsgrupp.
Du är en förebild som engagerar och tar tillvara medarbetarnas initiativ. Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du i sektionens ledningsgrupp för att planera och följa upp verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du inspirerar, tar initiativ och uppmuntrar till reflektion och delaktighet samtidigt som du är en stabil ledare med god problemlösningsförmåga.Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga där du motiverar och leder dina medarbetare och genom tillit förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och uppnå resultat. Du ansvarar också för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning/högskoleexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som * Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av ledande roller inom IT exempelvis som gruppchef/teamledare/projektledare.
* Väl vitsordad erfarenhet av arbets- och personalledning.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* Kunskap kring IT-säkerhet.
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning.
* Relevant erfarenhet från offentlig verksamhet.
* Erfarenhet av ledarskap i en organisation i förändring.
* Chefserfarenhet inom IT.
* Erfarenhet av att arbeta med IT infrastruktur.
* Erfarenhet av att jobba i komplexa IT-miljöer.
* Erfarenhet av ITIL.
* Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske under vecka 12 och 13.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för Plattformstjänster Kontakt
tf enhetschef
Mathias Pantzar 073-6604873 Jobbnummer
9735476