Gruppchef inom säkerhetsskydd- Samråd
2025-09-05
Är du en trygg ledare som drivs av att skapa förutsättningar för dina medarbetares prestationer och som får andra att utvecklas och växa? Nu söker Säkerhetspolisen en erfaren och engagerad gruppchef inom säkerhetsskydd. Välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Referensnummer: 2025-14971
Det här är ditt uppdrag
Säkerhetsskyddsenheten har huvudansvar för Säkerhetspolisens externa uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i säkerhetsskyddet hos verksamhetsutövare som bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Arbetet styrs av de uppdrag som åläggs Säkerhetspolisen enligt säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisen föreskrifter om säkerhetsskydd.
I den här rollen som gruppchef leder du en grupp medarbete som ansvarar för att handlägga ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen och annan relevant lagstiftning. Gruppen bereder också interna och externa remisser på området samt upprättar olika typer av underlag som stöd för beslut eller information. Arbetet innebär nära samverkan med interna funktioner och externa myndigheter.
I rollen har du verksamhets- personal- och arbetsmiljöansvar för gruppens medarbetare. Tillsammans med gruppen arbetar du för ständig förbättring och effektivisering. Du deltar aktivt i och leder förändringsarbeten inom enheten samt säkerställer att rätt arbetsmetoder och verktyg finns, fungerar och utvecklas.
Du ingår i enhetens ledningsstruktur och sitter i sektionens ledningsgrupp där stor vikt ligger i att ni tillsammans bidrar till ett enhetligt och tydligt ledarskap. Ni säkerställer inriktning, planering, uppföljning och utveckling av sektionens verksamhet. Tillsammans med övriga gruppchefer säkerställer du en effektiv enhetsintern samverkan.
En viktig del av rollen är att förvalta redan upparbetad samverkan samt etablera nya samarbeten dels internt men även med externa samarbetspartners på nationell nivå.
Vidare ansvarar du för rekrytering och kompetensutveckling för gruppens medarbetare.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Relevant akademisk examen, polisexamen eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
Erfarenhet av chefskap på direkt nivå
Flerårig aktuell erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Relevant chefs - och ledarskapsutbildning
Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd
Juridisk utbildning eller erfarenhet av juridiskt arbete
Erfarenhet av att ha bedrivit förändringsarbete och/eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av arbete i underrättelse- eller säkerhetstjänst
Det här är kollegan vi söker
Som chef på Säkerhetspolisen utövar du ett ledarskap i enlighet med vår ledarskapspolicy. Chefer och ledare förväntas verka för helhetssyn, handlingskraft, goda relationer och lärande i ansvarstagandet för myndighetens uppdrag och dess resultat.
Det innebär bland annat att du har förmågan att se den egna verksamheten i ett större sammanhang och tar ansvar för din del av helheten. Du prioriterar och tar de beslut som behövs samt justerar dessa utifrån föränderliga förutsättningar. I din roll som chef agerar du som föredöme.
Du ger medarbetare handlingsutrymme att ta ett aktivt ansvar inom tydliga ramar samt agerar på de problem som uppstår och undanröjer hinder. I din roll som chef stödjer du andra ledare och bidrar till ett enhetligt och tydligt ledarskap. Du främjar samarbete och har en positiv förväntan på andra samt skapar ett tryggt, öppet klimat med avsikt att förstå andras perspektiv och goda intentioner.
Du coachar, stödjer, utmanar samt ger återkoppling med personlig omtanke. Vidare är du lyhörd och reflekterar över det egna ledarskapet, delar kunskap, erfarenheter och motiverar andra att göra detsamma.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa HR för information om rekryteringsprocessen, 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida: www.sakerhetspolisen.se
- Jobba hos oss / Lediga jobb / Gruppchef inom säkerhetsskydd - Samråd
Ansökan ska ha kommit in senast 2025-09-29.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
