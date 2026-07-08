Gruppchef inom metallurgi
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2026-07-08
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Led forskning som gör skillnad! Som gruppchef på Swerim utvecklar du medarbetare, industrinära innovation och hållbara metallurgiska processer - från forskning till verklig samhällsnytta.
Vi växer och söker nu en gruppchef till en nyinrättad tjänst, en roll där du får vara med och utveckla medarbetare, forskning och nya industrinära satsningar. Affärsområdet är verksamt inom miljö, energi och metallurgi, med fokus på utveckling av metallurgiska processer i nära samarbete med industrin och med tydlig industrinytta som mål. Vi utökar med en forskargrupp inom metallurgi, med ett fokusområde som kompletterar vår nuvarande organisation.
Om rollen
Som gruppchef på Swerim får du en nyckelroll i att utveckla forskning, affär och medarbetare. Du leder ett team av forskare och experter och driver industrinära projekt inom miljö, energi och metallurgi. Rollen blir också viktig när området breddas mot hydrometallurgi och batteri.
Du verkar i en samarbetsinriktad miljö tillsammans med företag, offentliga aktörer, universitet och högskolor. Gruppen består av 10-12 forskare och experter med tillgång till välutrustade försökshallar och nära stöd av tekniker. Du rapporterar till affärsområdeschefen för Metallurgi och samarbetar med andra gruppchefer för att utveckla verksamheten, affären och framtida satsningar.
Vi söker en ledare med bakgrund inom forskning och utveckling, gärna från industri eller institutsvärlden. Du är också aktiv i att initiera, generera och genomföra forskningsprojekt där din vetenskapliga bakgrund och ditt industrinätverk blir viktiga tillgångar.
Vem är du?
Du är en erfaren och nyfiken ledare med senior kompetens inom ett område som är relevant för rollen. Du trivs i gränslandet mellan forskning, industri och affär och motiveras av att omsätta kunskap till konkret nytta för kunder och samhälle. Har du forskningsbakgrund och erfarenhet av att initiera, generera och driva forskningsprojekt är det meriterande.
Som ledare är du prestigelös, kommunikativ och engagerad. Du skapar förtroende, bygger relationer och får människor att växa genom tydlig riktning, delaktighet och samarbete. Du drivs av strategiskt arbete och affärsutveckling och av att tillsammans med kollegor skapa resultat som bidrar till en hållbar industri. Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar är en fördel, men viktigast är din vilja och förmåga att leda och utveckla gruppen.
På Swerim ser vi mångfald som en styrka. Våra kärnvärden - samarbete, engagemang, nyfikenhet och integritet - präglar hur vi arbetar och utvecklas tillsammans. Hos oss får du stora möjligheter att växa i uppdrag som bidrar till framtidens hållbara industri.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå. Resor, både nationellt och internationellt, ingår i tjänsten.
Vid frågor om tjänsten kontakta Lena Ekh, senior rekryteringskonsult hos Cesab Rekrytering som vi anlitar vid denna rekrytering..
Fackliga kontaktpersonerJoakim Eck, Sveriges Ingenjörer, 070-300 23 80, joakim.eck@swerim.se
Håkan Fahlén, Unionen, 070-432 10 32, hakan.fahlen@swerim.se
Välkommen med din ansökan via denna länk: Gruppchef inom metallurgi - Cesab Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerim AB
(org.nr 556585-4725)
Box 812 (visa karta
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971 25 LULEÅ Arbetsplats
Swerim AB Jobbnummer
9997362