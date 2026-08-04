Gruppchef inom fukt
Sustera AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-08-04
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Är du en erfaren fuktkonsult och är nyfiken på en roll där du får stötta kollegor, utveckla teamet och bidra till affären - utan att släppa det tekniska? Då kan det vara dig vi söker!
Vad innebär rollen?
Som gruppchef hos oss får du en kombinerad roll, där du både leder medarbetare och jobbar operativt i uppdrag. Du har det strategiska ansvaret för 8 konsulter som arbetar med bland annat fuktmätningar, fuktsäkerhet och fuktskadeutredningar.
Du ansvarar exempelvis för resursplanering och kompetensutveckling inom teamet samt utgör ett stöd för gruppen avseende nya och befintliga kundrelationer. Parallellt arbetar du ungefär 50% i uppdrag som fuktkonsult, där du stöttar våra kunder i allt från projektering till riskbedömningar och fuktronder. Du är både en teknisk expert och ett bollplank – för såväl kunder som kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
➡️ Leda, coacha och utveckla teamet
➡️ Arbeta som fuktkonsult i uppdrag
➡️ Vara tekniskt sakkunnig inom fukt
➡️ Bidra till kundkontakter, affärsutveckling och samverkan inom bolaget
Vi söker dig som
✅ Har flera års erfarenhet som fuktkonsult eller fuktsakkunnig
✅ Har arbetat med fuktrelaterade frågor i byggprojekt
✅ Är trygg i rollen som uppdragsansvarig konsult
✅ Vill ta ansvar för ett team och stötta andra i deras utveckling
Och det är meriterande om du
✅ Är byggdoktor eller diplomerad fuktsakkunnig
✅ Har arbetat som gruppchef, gruppledare, teamleader eller liknande
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Gårdatorget 1, Göteborg 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse ✉️ Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053170-2130102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Gårdatorget 1 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021436