Gruppchef HSL Västerås
2026-01-08
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Som gruppchef är din primära arbetsuppgift att coacha. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen.
Ledarskap: Rollen innebär att säkerställa ett nära ledarskap och ge stöd. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Attendo Way.
I rollen ingår att genom ett coachande och ledande förhållningssätt skapa en lärande kultur, exempelvis gällande digitala verktyg, processer och arbetsmetoder. Detta gör du genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter.
Delaktighet: Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Beskrivning av tjänsten
I jobbet ingår det att jobba i och leda teamet där ni säkrar upp HSL-bemanningen så det finns dygnet runt både inom SÄBO och LSS kring Västerås.
Tillsvidaretjänst
Arbetstider under jourtid
Tillträdesdatum sker enligt överenskommelse
Körkort är ett krav* Ansvarig för daglig drift och planering för sitt team
Personalansvar; rekrytering, introduktion av nya medarbetare, utvecklingssamtal * Ansvarar för att hålla möten kontinuerligt* Deltagande i lokal ledningsgrupp* Tillvarata medarbetarnas synpunkter och förslag för att utveckla och förbättra verksamheten.
Motivera arbetsgruppen och ge återkoppling i en positiv anda inom omsorgsarbetet * Leda och utforma arbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap * Medverka i verksamhetsplanering och uppföljning* Utse mentorer/handledare och medverka i handledning av studenter och medarbetare
Leg. sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut är ett krav
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du är utbildad Sjuksköterska, Arbetsterapeut eller Fysioterapeut, har god datorvana samt talar och skriver flytande svenska.
Erfarenhet från mobilt team/jourteam och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du:
• har ledaregenskaper och förmåga att leda team
• är tydlig och skapar delaktighet
• är coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos medarbetarna
• har förmåga att ge och ta emot feedback
• är självständig och samarbetsvillig
Kritiska framgångsfaktorer - Förmågor som krävs för att lyckas i rollen
Affärsmannaskap
Kundfokuserad och drivs av att nå goda resultat
Är engagerad och vill utveckla verksamheten
Förmåga att kommunicera med kund, beställare och medarbetare och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt
Lärande och utveckling
Vill ständigt utveckla och lära både sig själv, medarbetare och verksamheterna.
Ser positivt på utmaningar
Att vara närvarande, coacha och inkludera medarbetare
Ambassadör
Utgå från Attendos uppförandekod, uppdrag och värderingar, representerar på ett positivt sätt och är stolt över det vi gör.
Ska vara en förebild för medarbetarna och arbeta för att verksamheten är/blir en förebild för beställare och kunder.
Delaktighet
Förmågan att lyssna in kunder, beställare, medarbetare och närstående
Att vara en tydlig kommunikatör och föra dialog med medarbetarna för att skapa ett engagerat medarbetarteam
Det här kan vi erbjuda dig
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Om Attendo
På Attendo arbetar vi helhjärtat med att ge trygghet och omsorg till människor som behöver stöd i vardagen. Vår omsorg utgår från mänskliga möten - stunder där vi visar att vi bryr oss om varandra. Vi kallar det Med hjärta för omsorg.
Attendo har en bred verksamhet där du får möjlighet att utvecklas utifrån dina intressen och kompetenser. Vi erbjuder karriärvägar med möjlighet till personlig utveckling där du kan göra skillnad.
Vi tror att delaktighet, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap leder till trivsel och arbetsglädje.
Attendo är en lärande organisation och välkomnar nya idéer och initiativ för att vi tillsammans ska kunna utveckla omsorgen framåt.
Våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens vägleder oss i vårt arbete för att kunderna ska trivas och känna självständighet.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och avtalsförsäkringar för att ge dig en trygg anställning. Som medarbetare får du även del av förmåner, däribland friskvårdsbidrag, attraktiva erbjudanden och rabatter via förmånsportalen Benify.
Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visar upp.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
