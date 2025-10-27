Gruppchef för verksamhetsnära HR
Pensionsmyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
HR-enheten är ett kvalificerat ledningsstöd med ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag att säkra myndighetens arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning och arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.
HR-enheten tillhör avdelningen för myndighetsstyrning och stöd (MSS) och består av totalt ca 20 medarbetare fördelade på två grupper, kompetensakademin samt verksamhetsnära HR.
Om jobbet
Nu söker vi dig som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss i rollen som gruppchef för verksamhetsnära HR. Du har personal-, verksamhet- och budgetansvar för våra verksamhetsnära HR-partners (VNP) samt ytterligare specialister, totalt ca tio medarbetare. Du rapporterar till HR-chefen och tillsammans med gruppchefen för kompetensakademin ingår du i enhetens ledningsgrupp med en viktig roll att fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete inom HR-enheten och MSS.
Uppdraget innebär att i nära samarbete med dina medarbetare stödja verksamheten och driva både strategiska och operativa HR-frågor med ett verksamhetsnära chefsstöd till chefer inom myndigheten. Inom ditt ansvarsområde ligger också arbetsrätt och förhandlingsfrågor, arbetsmiljöfrågor och lönebildning samt ansvar för kanslifunktionen för Pensionsmyndighetens personalansvarsnämnd. Dina medarbetare finns i både Stockholm och Halmstad men du förväntas också vid behov kunna resa till alla våra kontor.Publiceringsdatum2025-10-27Profil
Som person är du relations- och resultatinriktad med god kommunikativ förmåga. Du bygger förtroende, motiverar och skapar förutsättningar för dina medarbetare. Du leder med involvering och delaktighet och är proaktiv med fokus på att tillsammans med dina medarbetare utveckla och förenkla HR-processerna samt möta behov av förändring. Du är analytisk, noggrann och prestigelös, har hög integritet och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du motiveras av att uppmuntra och utveckla ett starkt medarbetarskap. Som ledare tillämpar du ett coachande och tillitsbaserarat förhållningssätt där ett starkt medarbetarskap är en självklarhet.
Då rollen ställer stora krav på samverkan med chefer och medarbetare lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen. Du har också en mycket god förmåga och intresse av att uttrycka dig pedagogiskt och väl i tal och skrift.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning som personalvetare, eller motsvarande akademisk utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten.
- Flerårig operativ erfarenhet av HR-arbete inom den statliga sektorn i form av verksamhetsnära chefsstöd, arbetsrätt, förhandling samt arbetsmiljö- och lönebildningsfrågor.
- Erfarenhet av att driva utveckling av arbetssätt och processer inom HR-området.
- Tidigare chefserfarenhet, eller annan motsvarande erfarenhet av att leda andra medarbetare, som vi bedömer relevant för tjänsten.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från HR-arbete vid statlig myndighet med omfattande och komplexa ärendeflöden.
- Erfarenhet som förhandlingschef.
- Erfarenhet från arbete med handläggning av ärenden vid en personalansvarsnämnd.
Vi erbjuder
Ett jobb som berör alla. En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm nära Hornstulls tunnelbana.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort i Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Resor i tjänsten förekommer.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2025-156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Magnus Rodin magnus.rodin@pensionsmyndigheten.se 46104542140 Jobbnummer
9576138