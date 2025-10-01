Gruppchef EOD till Swedec
Vill du ha ett yrke där du gör verklig skillnad, leder en skarp insatsgrupp och ställs inför utmaningar som kräver både skärpa och beslutsamhet? Då är rollen som gruppchef EOD vid Amröj- & sökkompaniet något för dig!
Swedec
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle.
Amröj- & sökkompaniet
Amröj- & sökkompaniet vid Swedec organiserar huvuddelen av arméns ammunitionsröjningsplutoner (EOD) samt avancerade sökplutoner (Asök). Vi söker nu specialistofficerare till Amröjpluton för kontinuerlig tjänstgöring.
Hos oss erbjuds du ett unikt och spännande arbete där du får en expertroll inom ammunitionsröjning. Du kommer att bidra till säkerhet och trygghet där din insats gör skillnad. Vi har en dynamisk och flexibel miljö där du får möjlighet att växa som ledare och instruktör. Genom samarbete med andra förband och myndigheter kan du också utveckla din samarbets- och kommunikativa förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som specialistofficer och gruppchef EOD är du en nyckelperson i arbetet med att identifiera, bedöma och röja ammunition på ett säkert och effektivt sätt. Du leder en mindre grupp som tillsammans analyserar riskområden, vidtar skyddsåtgärder och genomför ammunitionsröjning - av konventionell och icke-konventionell ammunition (IED).
Du ansvarar även för att utbilda och utveckla din grupp, planera och leda exempelvis skjutningar samt ge direkt stöd till kompaniet. Du och din grupp kan komma att understödja andra förband och myndigheter vid särskilt krävande och komplexa situationer. I ditt arbete kommer du att ställas inför utmaningar av såväl fysisk som psykisk karaktär.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
• Godkänd eller pågående specialistofficersutbildning
• B-körkortDina personliga egenskaper
Förmåga att kunna arbeta självständigt och strukturerat är ett krav utifrån de uppgifter kompaniet och grupperna löser. Att ta ansvar och att fatta snabba och välgrundade beslut är viktiga förmågor i denna roll. Flexibilitet samt en god analytisk och problemlösande förmåga är önskvärda egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd ammunitionsröjningsutbildning
• Genomförd militär sökutbildning
• Erfarenhet av RPAS
• Erfarenhet av att stå i utbildarrollen
Dokument att bifoga ansökan
• Kopia av examensbevis från specialistofficersexamen. Om du genomför utbildningen nu bifogar du ett intyg som styrker att du är elev på utbildningen.
• Kopia av körkort.
• CV och personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Arbetsort: Eksjö.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten är en militär befattning.
Ansökningar hanteras efter sista ansökningsdatum.
För upplysningar om befattningen
Mathias Sundström, mathias.sundstrom@mil.se
, 010-821 80 00
Jannick Lampinen, jannick.lampinen@mil.se
, 010-821 80 00.
För information om rekryteringsprocessen
Frida Bunnstad, frida.bunnstad@mil.se
, 010-821 80 00.
Fackliga företrädare, nås via växel: 0381-180 00
OFR/O: Robert Lindberg Vikström
OFR/S Försvarsförbundet: Marie Gustafsson
Saco: Sofie Bergqvist
Seko: Matz FelixSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Bifoga relevanta betyg och intyg i dina ansökningshandlingar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
