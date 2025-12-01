Gruppchef arbetsplatsservice till Coor
2025-12-01
Är du en trygg och närvarande ledare med känsla för service, struktur och människor? Vi söker dig som vill göra skillnad - både för kunder och medarbetare.
Hos Coor blir du en del av ett dynamiskt företag som ständigt strävar efter att förbättra arbetsmiljöer och arbetsplatser för våra kunder. Vi värdesätter samarbete, ansvar och innovation. Som gruppchef inom arbetsplatsservice har du en nyckelroll i att skapa en bättre arbetsplats för både kollegor och kunder. Genom ditt ledarskap och passion för service i stjärnklass bidrar du till att leverera effektiv och kvalitetssäkrad arbetsplatsservice som gör skillnad - varje dag.
Som gruppchef ansvarar du för den dagliga driften av våra receptioner och vaktmästeri. Du leder ett engagerat team, planerar verksamheten och säkerställer hög servicekvalitet mot våra kunder. Rollen är delvis operativ - du hoppar in där det behövs, samtidigt som du bär ansvaret för personal, leverans, kundrelationer och ekonomi.
Du är nyckelpersonen i att utveckla teamet, driva förbättringar och skapa en kultur präglad av engagemang, tillit och kundfokus. Med ett coachande ledarskap skapar du en positiv arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet växer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Leda och utveckla team inom reception och vaktmästeri
• Planera och följa upp verksamhet, ekonomi och leverans
• Arbeta nära kund - upprätthålla och utveckla relationer
• Genomföra medarbetarsamtal, introduktioner och utbildningar
• Driva förbättringsarbete och kvalitetssäkring
• Delta i operativt arbete vid behov
• Säkerställa att avtal och rutiner följs
DETTA SÖKER VI
Du är en stabil och lösningsorienterad ledare med hög servicekänsla och ett naturligt driv. Du trivs i en dynamisk vardag, vågar fatta beslut och är inte rädd för att kliva in där det behövs. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och skapar engagemang i teamet. Med ett prestigelöst och inkluderande förhållningssätt är du lyhörd för både medarbetare och verksamhetens behov. Du arbetar strukturerat, är handlingskraftig och har förmågan att agera lugnt och beslutsamt även i pressade situationer. Din flexibilitet, ditt lösningsfokus och din närvaro gör dig till en trygg och uppskattad ledare.
• Minst 2-3 års erfarenhet som gruppchef, teamledare eller liknande
• Tidigare erfarenhet från reception eller annan serviceverksamhet
• God datorvana, särskilt i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Körkort B
Hos Coor får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö med spännande projekt och engagerade kollegor. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön, flexibla arbetsvillkor och stort fokus på din personliga utveckling. Som en del av vårt team får du tillgång till karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation, en marknadsmässig lön enligt kollektivavtal med årlig lönerevision samt en fast lön enligt kollektivavtal. Utöver detta erbjuder vi avtalspension, försäkringar och förmåner såsom föräldralön och friskvårdsbidrag. För att säkerställa din kontinuerliga utveckling har vi också löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurser.
Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Henna på e-mail: henna.vaalto@studentconsulting.com
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
