E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov. Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Hos oss på Aktiv Drift har vi en avgörande roll i att säkerställa att Sveriges elsystem fungerar - vi ser till att elen når fram, dygnet runt och året om. Tillsammans ansvarar vi för övervakning, drift och utveckling av elnätet, och vårt arbete är en central del av energiomställningen. I nära samarbete med både interna och externa aktörer arbetar vi för ett stabilt, säkert och framtidssäkrat elnät som möter morgondagens energibehov.
Vi står inför en spännande utveckling där mer förnybar energi, nya tekniska lösningar och ökad elektrifiering ställer nya krav och skapar stora möjligheter. För att möta framtidens krav stärker vi nu vårt team och söker en Gruppchef Aktiv Drift Regionnät - en ledare som både vill utveckla medarbetare, driva förändring och vara med där det verkligen händer.
Din roll
Som ledare för gruppen Aktiv Drift Regionnät ansvarar du för att leda och utveckla ett engagerat team av 14 medarbetare som tillsammans säkerställer att E.ON's regionnät (30-130 kV) fungerar dygnet runt. Tillsammans övervakar vi elnätet för att säkerställa att våra kunder alltid har tillgång till el, och vi har ett samhällsviktigt uppdrag där teknik och samarbete går hand i hand.
I rollen får du vara nära verksamheten och samtidigt bidra till den långsiktiga utvecklingen av framtidens energisystem. Du leder ett team som gör stor skillnad, varje dag, samtidigt som du får möjlighet att påverka hur vi arbetar, hur vi utvecklas och hur vi fortsätter driva energiomställningen framåt.
I din roll kommer du att:
Leda, coacha och utveckla ditt team och skapa ett inkluderande, tryggt och hållbart arbetsklimat
Fördela arbete och säkerställa bemanning i en skiftgående verksamhet
Stötta dina medarbetare i det dagliga arbetet med övervakning, planerade kopplingar och felavhjälpning
Driva utvecklingen av våra arbetssätt, våra digitala verktyg och framtida driftsystem
Samverka brett inom E.ON samt med externa branschaktörer som större producenter, nätbolag och Svenska Kraftnät
Arbeta med ständiga förbättringar för att öka tillgängligheten och kvaliteten för våra kunder
Alltid ha säkerhet och HSE som högsta prioritet
Vara en central kontaktpunkt vid större driftstörningar och mer komplexa situationer
Vem hoppas vi vill bli vår nya ledare?
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har med dig erfarenheter från en tidigare ledarroll inom energibranschen och även från elnäts- eller driftorganisation. Vi välkomnar både dig som redan är chef och dig som vill ta ditt nästa steg i karriären till en formell ledarroll. Det viktigaste är att du trivs med att leda människor, skapa struktur i en händelserik vardag och ha modet att driva förbättringar.
För oss är det viktigt vad du kan bidra med genom ditt ledarskap och dina personliga egenskaper. Som ledare är du empatisk, lyhörd och tror på att skapa förtroende och trygghet genom att vara tydlig och tillgänglig för ditt team. Med ditt engagemang för att utveckla både individer och team ser du till att skapa en struktur som gör att alla kan arbeta effektivt och känna sig stöttade i sitt arbete, samtidigt som du ger dina medarbetare utrymme att ta stort eget ansvar och växa i sina roller. I skarpa lägen såsom storstörningar agerar du ansvarsfullt och strukturerat samtidigt som du skapar en trygg kultur där feedback, omtanke och öppenhet är en naturlig del av vardagen. Vi hoppas att du gillar att vara där det händer, med en stark drivkraft att skapa verklig skillnad genom att utmana befintliga arbetssätt, tänka nytt och inspirera ditt team att tillsammans driva verksamheten framåt.
Hur är det hos oss?
Din blivande chef, Johan Sonander, har ett inkluderande och öppet ledarskap och kommer att ge dig stort förtroende att hitta dina egna tillvägagångssätt och lösningar. Han lägger stor vikt vid att vi har roligt på jobbet och är lyhörda mot varandra, vilket i sin tur ökar våra möjligheter att lyckas med vårt uppdrag att uppnå en effektivare verksamhet och ett mer hållbart samhälle.
Du kommer att ingå i ledningsteamet för Aktiv Drift där du tillsammans med Johan och dina chefskollegor leder hela avdelningen på ca 100 medarbetare. Det är en framåtsträvande avdelning med en omtänksam kultur där stort fokus ligger på utveckling. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra!
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Välkommen med din ansökan redan idag, men senast 17:e februari!
För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef:
Johan Sonander, johan.sonander@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
