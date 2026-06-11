Grundskollärare till år 1
Älmhults kommun, Grundskolan / Grundskollärarjobb / Älmhult Visa alla grundskollärarjobb i Älmhult
2026-06-11
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Gemöskolan söker dig som är legitimerad grundskollärare med inriktning mot de tidiga skolåren. Din tjänst kommer att vara i år 1 tillsammans med två andra lärarkollegor. Det är dock viktigt att förstå att man kan få byta årskurslag utefter var behoven finns på skolan. På Gemöskolan arbetar vi i trelärarskap, dvs tre lärare på 2 klasser.
På Gemöskolan går det ca 240 elever från förskoleklass-år 6. Skolan ligger centralt i Älmhult med gångavstånd till det mesta. Vi arbetar utifrån att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig skola. Eftersom vi har ett socioekonomiskt utsatt upptagningsområde så måste du som söker tjänsten vara intresserad av andra kulturer och även förstå att personalen på Gemöskolan har ett stort kompensatoriskt uppdrag. Du måste vara lösningsfokuserad och din elevsyn är viktig. Du måste tro att alla elever kan bli sitt bästa och du måste också arbeta för att ge dom förutsättningar för att nå så långt som möjligt. För det behöver du vara flexibel och även mån om att tillsammans med dina kollegor arbeta för en tillgänglig lärmiljö för alla lever.
På Gemöskolan är vi alla kollegor och vi arbetar alltid för elevernas bästa. Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen, så det är ett plus om du har erfarenhet av detta sen innan. Vårt fokus är att erbjuda eleverna en mer tillgänglig arbetsmiljö under hela skoldagen, även på fritids och på rasterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner igen dig i följande:
Du har lärarlegitimation
• Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument.
• Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
• Du är en tydlig ledare och en vuxen förebild.
• Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
• Du har god digital kompetens.
Vi ser gärna att du har en bred ämnesbehörighet, god samarbetsförmåga och ser till verksamhetens helhet och bästa. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331093/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens Servicecenter 0476-55 000 Jobbnummer
9958691