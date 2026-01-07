Grundskollärare engelska
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Du kommer arbeta i årskurserna 7-9 med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Du kommer arbeta i årskurserna 7-9 med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
I denna roll behöver du genom tydligt ledarskap kunna motivera och väcka arbetsglädje hos våra elever genom att skapa goda lärmiljöer. Som lärare arbetar du behovsstyrt och genom ditt bemötande och din undervisning ger du alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
I rollen ingår att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, och analysera resultaten utifrån systematiskt kvalitetsarbete. För detta är formativ och summativ bedömning viktiga delar för en framgångsrik undervisning.
Att samarbeta och skapa positiva relationer är en viktig del av arbetet. Du kommer att ha kontakt med elevernas vårdnadshavare, samt vid behov även samarbeta med externa aktörer. Tillsammans med lärare, fritidspedagoger och övrig personal i arbetslaget, samt andra kollegor på skolan blir du även en del av vårt pågående arbete med att utveckla och utvärdera våra arbetssätt. Hos oss är läraryrket inte ett ensamarbete; både du och vår verksamhet utvecklas bäst tillsammans!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med ämnesbehörighet i engelska, för att undervisa i årskurs 7-9. Du har goda kunskaper i dina ämnesområden samt erfarenhet av att undervisa på högstadiet.
Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar med evidensbaserat lärande. Där det är möjligt arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du är en tydlig ledare i klassrummet, strukturerad och förberedd, men samtidigt flexibel när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och ser gärna att du är en lagspelare som tror på samarbete och kan arbeta prestigelöst tillsammans med dina kollegor.
Vi eftersträvar en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Därför ansöker du genom att besvara urvalsfrågor som är kopplade till de kompetenser vi efterfrågar. I din ansökan bifogar du också ditt cv. Tack för din ansökan!
En första Intervju kan komma att sker löpande under publiceringstiden men den 9 och 11 februari är dagar som är avsatta för intervju på plats hos oss.
ÖVRIGT
