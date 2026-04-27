Grundskollärare 4-6 Viktoriaskolan Borgholm
2026-04-27
Utbildningsförvaltningen har som uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar samt omsorgsverksamhet för barn.
Detta innefattar familjedaghem, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, fritidshem, bibliotek och kulturskola.
Viktoriaskolan söker nu en grundskollärare till mellanstadiet på Viktoriaskolan.
Viktoriaenheten är en skola med förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem. Skolans upptagningsområde är förutom Borgholms tätort också Tryggestad, Räpplinge, Greby, Strandtorp och Borgehage. Skolan och fritidshemmet är centralt beläget med fantastiska förutsättningar till naturupplevelser i skog och vid hav. Samtidigt ligger skolan mitt i centrum vilket ger möjligheter till studiebesök i samhället.
Vi på skolan arbetar medvetet med att skapa en trygg och lugn miljö och vi anstränger oss för att hitta bra rutiner för detta. Ta gärna del av vårt arbete i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling där ni ser hur vi arbetar med denna viktiga fråga.
Vi sätter kunskap och utveckling i centrum och arbetar målinriktat med de kunskapsmål som finns i läroplanen. Viktoriaskolan är även en övningsskola till Linnéuniversitetets lärarutbildning och det innebär att vi tar emot lärarstudenter när de ska göra sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) men också när de ska göra sina VI-dagar (Verksamhetsintegrerade dagar). Vi har ett nära samarbete på skolan mellan de olika yrkesrollerna och vi har höga förväntningar på våra elever och vi tror på ett nära och bra samarbete med elevernas vårdnadshavare.
Ansök redan idag då vi intervjuar löpande!
Arbetsuppgifter
Lärare i grundskolan är ett spännande och intressant uppdrag. Du utgör en viktig pusselbit och tillsammans skapar vi möjligheter för våra elever att växa och utvecklas i en trygg miljö. Kommande läsår kommer du att tillsammans med en kollega ansvara för årskurs 4.Kvalifikationer
har adekvat utbildning för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Polismyndigheten. Blanketten kan hämtas på www.polis.se
eller på närmaste polisstation.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322003".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795)
387 01 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ulrika Reinholdsson ulrika.reinholdsson@borgholm.se 0485-88150 Jobbnummer
